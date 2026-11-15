El manifiesto del algodón o a quién votas según tus sábanas

La lucha de clases empieza en el colchón. Y la revolución, a juzgar por cómo están las cosas, será con sábanas de lino y servicio de lavandería.

Llegué a esta conclusión comprando unas sábanas de 600 hilos en Textura, una cadena de ropa de hogar donde uno entra buscando algodón y sale replanteándose su posición en la pirámide social.

Llevo toda la vida durmiendo entre sábanas de 600 hilos, aunque nunca hasta ahora me había planteado que mi ropa de cama pudiera tener conciencia de clase. Me tranquiliza pensar que, si la situación política empeora, al menos tendré dónde envolverme. Y no padecer urticaria.

Fue entonces cuando me pregunté si mi cama era de derechas. Porque una cosa es dormir bien y otra muy distinta hacerlo ideológicamente.

En España, donde ya no se puede pedir un café con leche sin posicionarse sobre la ganadería intensiva, sospecho que el siguiente gran debate nacional será si la funda nórdica es progresista o conservadora.

Hay personas que duermen con sábanas de lino arrugadas porque consideran que planchar es una imposición del patriarcado. Otras necesitan que la cama tenga las esquinas perfectamente dobladas, como si Franco fuera a pasar revista por el dormitorio. Están los que utilizan edredón durante todo el año —como yo—, los que siguen defendiendo la manta de toda la vida y los que han sustituido la almohada por un dispositivo ergonómico que cuesta lo mismo que el salario mínimo.

Y luego estamos los de los 600 hilos. Una nueva clase social que todavía no tiene representación parlamentaria. Antes uno se metía en la cama para olvidarse de la política. Ahora resulta que hasta el edredón tiene partido. Porque hemos convertido cualquier decisión doméstica en una declaración de principios.

La leche que bebemos, el coche que conducimos, el barrio en el que vivimos, el colegio al que llevamos a los niños y hasta la temperatura a la que ponemos la calefacción. Ya no existen las preferencias; existen las posiciones ideológicas.

La izquierda ha conseguido que comer aguacate sea un acto de conciencia social, aunque venga de la otra punta del planeta. La derecha ha convertido la carne roja en una forma de resistencia cultural. Y los de centro, si todavía queda alguno, probablemente duerman con una sábana bajera de algodón y una manta de entretiempo, por aquello de no comprometerse demasiado.

Lo verdaderamente extraordinario es que hemos llegado a un punto en el que todos queremos vivir como burgueses, pero nadie quiere reconocerlo.

Se puede defender la revolución desde un sofá de diseño italiano, combatir el capitalismo con un iPhone de última generación y reivindicar la igualdad desde una cama de dos metros con sábanas de algodón egipcio. La burguesía ya no es una clase social. Es una calidad de algodón.

Mientras tanto, España sigue siendo un país que duerme destapado. No porque falten mantas, sino porque nos pasamos la noche discutiendo quién tiene derecho a taparse con ellas. Nos preocupa más la ideología del vecino que la calidad de nuestro propio descanso.

Yo, por mi parte, he decidido no preguntar a quién vota el fabricante de mis sábanas. Bastante tengo con descubrir que 600 hilos no garantizan ocho horas de sueño. Aunque, pensándolo bien, quizá ese sea el verdadero problema de España, que llevamos demasiado tiempo haciendo la cama a los mismos. Y encima nos toca cambiar las sábanas.