Asraf Beno acusa a Isabel Pantoja de rechazarle por no tener dinero y por sus orígenes

Concluye la última edición de Supervivientes All Stars y lo hace envuelta en controversia. El recién proclamado ganador del certamen, Asraf Beno, se convirtió en el epicentro del debate final presentado por Sandra Barneda tras alzarse con el cheque de 50.000 euros frente a competidores como Yola Berrocal o Víctor Janeiro. En una velada concebida para liquidar rencillas y balances del concurso caribeño, el modelo no eludió pronunciarse sobre la prolongada fractura que mantiene con la familia de su cónyuge, Isa Pantoja.

Interrogado acerca de la nula comunicación que sostiene con la cantante, Beno desgranó los motivos por los que considera que la artista ha optado por apartarle de su entorno cotidiano. A su juicio, la distancia que comenzó hace casi un lustro responde a dos cuestiones fundamentales: la falta de recursos económicos y su procedencia. "Lo primero porque no tengo dinero, aunque ahora un poquito más", deslizó con cierta ironía para añadir de inmediato: "Es mi pensamiento, y lo segundo es por mi origen. He escuchado comentarios de periodistas y cosas que se han dicho, aunque no directamente a mí. No soy el único al que le ha pasado, porque son situaciones que también se han vivido con otras personas y que se conocen en los platós de televisión. No es ninguna locura, pero tampoco quiero entrar en esos temas. A mí no me lo han dicho directamente, sino que me ha llegado a través de otras personas", matizó.

Las aseveraciones del vencedor desataron una inmediata controversia en el plató de televisión. Varios de los colaboradores y antiguos participantes cuestionaron que Isabel Pantoja mantenga prejuicios clasistas o étnicos hacia sus parejas familiares. En este sentido, Laura Cuevas recordó que las anteriores parejas sentimentales de Kiko Rivera carecían de grandes fortunas y jamás sufrieron marginación alguna, mientras que el exesgrimista Yulen Pereira, expareja de Anabel Pantoja, ratificó que en ningún instante percibió desprecio hacia su persona por razón de raza.

Ante el aluvión de réplicas que ponían en entredicho su versión, Beno defendió vehementemente la veracidad de sus impresiones personales y reprochó al resto de participantes que intentasen desacreditar su vivencia íntima. "Si lo estoy sintiendo es por algo. ¿Crees que me voy a inventar semejante barbaridad?", inquirió con evidente malestar, puntualizando a renglón seguido que su intención no era tildar formalmente a nadie de racista, sino dejar constancia de lo que ha experimentado durante estos años de distanciamiento familiar.

Al término de la emisión nocturna, el flamante triunfador evitó ahondar en el conflicto ante los seguidores que le aguardaban en los accesos de las instalaciones de Mediaset. Aunque atendió con cordialidad a los presentes, rehusó alimentar de nuevo las especulaciones sobre sus suegros, optando por centrarse en el éxito cosechado tras superar dos meses de dura supervivencia en las playas de Honduras.