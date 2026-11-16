Belén Esteban vuelve a la carga: Terelu, Beatriz Trapote y Rosario Mohedano en su diana

La infanta Margarita de Borbón, de 87 años, se encuentra ingresada en la uci del Gregorio Marañón de Madrid. Su hija María Zurita explicó cómo está después de visitarla; allí mantuvo un breve encuentro con la prensa, en el que ha confirmado que el ingreso de la duquesa de Soria se debe a una infección. "Está reaccionando bien al medicamento y bien. Está saliendo", ha asegurado María Zurita, enviando un mensaje tranquilizador. Preguntada por si su recuperación será pronta, ha respondido con cautela: "Bueno, no sabemos todavía. Gracias". Respecto a cómo está su madre de ánimo, confirmó que se encuentra bien.

Belén Esteban estuvo en De Viernes, volvió a hacer audiencia del 15 por ciento y anunció que entra en la casa de Gran Hermano VIP este miércoles. Pero se dedicó a reabrir heridas para tener algo que contar dentro contra Terelu Campos, Rosario Mohedano y Beatriz Trapote.

Rosario afirmó el sábado que fueron buenas amigas que se distanciaron cuando Belén se rio del ingreso hospitalario de su madre. Belén afirma que Chayo es el motivo de su distanciamiento con Rosa Benito. "Cuando mi madre estaba hospitalizada se reían de mi madre. Además, dijeron que iba a estar genial haciendo pulseritas". Pero la relación habría cambiado después de que decidiera interponer una demanda contra La Fábrica de la Tele, productora con la que Belén Esteban mantiene una estrecha relación. "Cuando lo hago, Belén llama a mi madre para que me convenciera de que quitaran esa demanda y Belén comienza a atacarme", ha asegurado.

A Terelu le espetó: "No puedes hablar de mi hija porque no ha salido en una portada, no como la tuya". "En ese tono no tengo nada de lo que hablar contigo", respondió Terelu Campos. "Si mi hija se equivoca o hace algo mal, se puede contar de muchas maneras. Hay muchas maneras de decirlo", le recriminaba a Belén, que cree que fue muy dura con Alejandra.

Después, se dirigió a Beatriz Trapote: "¿A ti te dolería si te dijeran que tus hijos no son hijos de Víctor Janeiro?", le dijo, en referencia a los últimos comentarios en los que se ha puesto en duda la paternidad de Jesulín respecto a la hija de Belén. Trapote respondía atacando a Esteban: "A mí me han dolido también mucho tu imagen cuando yo he trasladado mis sentimientos y tú te has reído. Ayer estuviste con mucha ira, con mucha agresividad".

Durante unas jornadas jurídicas sobre tauromaquia, Francisco Rivera ha criticado a los presidentes de las plazas. Su hermano Cayetano, ha apoyado a su hermano Francisco con un mensaje en redes sociales.