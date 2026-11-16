La guerra mediática y familiar en torno a Antonio Tejado ha sumado un nuevo y grave episodio este fin de semana. El pasado domingo 15 de noviembre, alrededor de las cuatro de la tarde, la madre del excolaborador, María José Vargas, su actual pareja, Samara Terrón, y su exmujer, Alba Muñoz, protagonizaron un fuerte altercado en plena vía pública que terminó con la interposición de una denuncia ante la Guardia Civil.

Según la información adelantada inicialmente por el programa Fiesta, presentado por Emma García, la escena se desencadenó a las puertas de la vivienda donde Alba Muñoz reside junto a su actual marido, David —con quien contrajo matrimonio el año pasado en Chiclana (Cádiz)—, y con un taxista como testigo involuntario de lo sucedido. Lo más delicado del incidente es que se produjo delante de la hija menor de edad que Tejado y Muñoz tienen en común.

La primera en pronunciarse sobre lo ocurrido fue la propia Alba Muñoz, quien trasladó su testimonio tanto al programa Fiesta como a Y Ahora Sonsoles, mostrándose profundamente afectada por el impacto emocional en su hija. Según su versión, fueron María José Vargas y Samara Terrón quienes iniciaron los ataques verbales, profiriendo graves descalificaciones hacia ella.

"Nos dice que es horrible que su hija tenga que vivir cómo han llamado a su madre 'HDP'", explicó Reboso en televisión tras conversar con Muñoz. De acuerdo con el testimonio de la exmujer de Tejado, la actual pareja de este no solo presenció la escena, sino que "estaba delante, lo estaba permitiendo, alentándolo y sumándose a los insultos". La tensión escaló hasta tal punto que tuvo que intervenir David, el marido de Alba, para exigir que cesaran las voces, ya que la menor se encontraba "chillando, al borde de un ataque de ansiedad".

Ante las informaciones que ponían en duda su relato, Muñoz quiso aclarar posteriormente en directo que el primer insulto se había producido previamente por teléfono y defendió su reacción: "Yo me defendí". Visiblemente indignada, lanzó una contundente advertencia contra el entorno de su expareja: "Me niego a que se mienta con lo que viví ayer delante de mi hija. He aguantado de todo, que se me ningunee y que este señor no esté en la vida de mi hija durante 12 años... no voy a consentir ni una sola mentira más". Asimismo, su entorno subrayó tras el incidente que "verdad solamente hay una" y confirmó el paso por las dependencias de la Guardia Civil para dejar constancia legal de los hechos.

La versión del entorno de Antonio Tejado

Frente al testimonio de Muñoz, el círculo cercano a Antonio Tejado ofrece una lectura radicalmente opuesta de lo ocurrido. Una amiga de la familia trasladó su versión a la periodista Paloma García-Pelayo, asegurando que fue Alba quien provocó el conflicto al negarse a recoger a la niña a la hora en la que el excolaborador tenía disponibilidad.

Según esta fuente, ante el bloqueo, María José Vargas y Samara Terrón se ofrecieron a acompañar a la menor en un taxi hasta el domicilio materno. "Es muy triste cuando tú ves que una persona miente y que le dan credibilidad", lamentó la allegada de la familia Tejado, quien sostiene que los ataques partieron de la exmujer nada más llegar el vehículo: "Si fue ella la que insultó, la madre de Antonio y Samara ni se bajaron del taxi siquiera".

Este enfrentamiento callejero vuelve a situar en el foco mediático al clan Tejado en un momento especialmente convulso. Aunque el pasado mes de octubre la familia vivió un breve respiro con la celebración en Sevilla de la boda de Chema, hermano de Antonio —un enlace marcado también por la ausencia de su tía, la cantante María del Monte—, la situación personal del excolaborador sigue condicionada por su situación de libertad provisional y la causa judicial abierta que arrastra desde hace meses.

Mientras el cruce de acusaciones continúa ocupando horas en los platós de televisión, el incidente del domingo queda ahora a expensas de la actuación de las autoridades, que deberán esclarecer las responsabilidades de cada una de las implicadas en caso de que la denuncia presentada ante la Guardia Civil prospere.