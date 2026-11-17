La Fiscalía ha solicitado que Felipe González se someta a una prueba biológica para determinar si es el padre de Natalie Nannette Vasallo Martínez, que ha presentado una demanda de filiación contra el expresidente del Gobierno. Además, la Fiscalía ha advertido a las partes de las consecuencias que podría tener una negativa injustificada a someterse a la prueba. La presunta hija de González sostiene que su madre biológica, Cynthia Martínez Rittier, conocida como Lupe, mantuvo una relación sentimental con el expresidente durante aproximadamente 10 años, cuando ambos estaban casados. Según su versión, se conocieron en 1976 en Panamá, durante una visita del entonces líder socialista al general Omar Torrijos, para quien trabajaba como secretaria. Natalie nació el 8 de diciembre de 1984 en Madrid y sostiene que es fruto de esa relación extramatrimonial.

Paloma Barrientos ha comentado que hace 40 años ya apareció esta información y que publicó Julián Lago en Tiempo y después de Tribuna. Hace un par de años la madre ya se puso en contacto para salir en los medios. Lo que llama la atención que, si bien la relación era clara, la información sobre la posible paternidad haya tardado 42 años en solicitar una prueba de paternidad.

Otro de los asuntos abordados ha sido el enfrentamiento entre Joana Sanz y Dani Alves. La modelo ha respondido públicamente a su expareja después de que el futbolista asegurase que, cuando atravesó sus momentos más difíciles, solamente Jesús permaneció a su lado.

La relación entre ambos, que se habían casado en 2017, quedó marcada por la acusación de agresión sexual contra Alves tras unos hechos presuntamente ocurridos el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

En medio de aquella complicada situación, la pareja tuvo una hija. La modelo anunció su separación de Alves el pasado 15 de marzo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. Entre los motivos que han marcado el distanciamiento está la nueva vida religiosa del exfutbolista, que ha encontrado en la fe evangélica un nuevo rumbo y ha llegado a compartir públicamente mensajes en los que asegura que Jesús nunca le abandonó.

Precisamente esas declaraciones han provocado la reacción de Joana, que ha querido recordar el apoyo que le prestó durante los momentos más complicados y el precio personal que tuvo que pagar por ello.

"Menudo descaro el tuyo decir públicamente que solo se quedó Jesús. Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas", ha escrito.

La modelo también ha recordado las visitas que hizo al futbolista y el dinero que llegó a destinar a sus gastos y deudas. "Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté MI DINERO en pagar tus cuentas y tus deudas", ha reprochado.

Joana ha ido más allá al asegurar que Alves llegó a echarla y a pedirle que se buscara la vida por su cuenta, pese a que ella siguió prestándole apoyo. "Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando eras la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad", ha añadido.

Finalmente, la modelo ha lamentado que el futbolista no haya reconocido públicamente su respaldo durante aquella etapa, de ahí el enfado. "Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca", ha sentenciado.

La actualidad sentimental también ha dejado otra ruptura. Tamara Gorro y Cayetano Rivera han puesto fin a su relación antes de cumplir su primer año juntos, según adelantó en exclusiva el programa Y Ahora Sonsoles.

La pareja llevaba varias semanas separada, aunque la ruptura se habría producido de manera amistosa. Ambos mantienen una buena relación y han decidido continuar sus caminos por separado como amigos. Uno de los factores que han marcado la relación ha sido la distancia, ya que Cayetano residía en Sevilla mientras que Tamara vivía en Madrid. A esta circunstancia se suma el delicado momento personal que atraviesa la influencer, que lleva varios meses intentando recuperarse de sus problemas de salud.

A pesar de la separación, Tamara no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación. De hecho, esta misma mañana ha vuelto a dirigirse a sus seguidores en redes sociales con uno de sus habituales mensajes "a su familia virtual".