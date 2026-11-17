Julio José Iglesias arrancó en Madrid la gira homenaje a la carrera musical de su padre, Julio Iglesias, en la que reunió a numerosos rostros conocidos en el espectáculo 'Julio Iglesias Experience' que tuvo lugar en el Nuevo Teatro Alcalá con el cartel de "localidades agotadas".

Un espectáculo en el que hizo un recorrido y un homenaje a Julio Iglesias interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, donde no faltaron 'Soy un truhan, soy un señor', 'Me va, me va', 'Me olvidé de vivir' o 'Hey', entre otros.

Una cita en la que no faltó la madre del artista, Isabel Preysler, que no quiso perderse una noche tan importante para su hijo. A su llegada al teatro, Isabel respondió a las preguntas de los medios de comunicación donde dejó ver lo feliz que estaba de acompañar a su hijo en un concierto tan importante para él. Además, cuando le preguntaron si se sentía orgullosa de él, Preysler respondió: "Estoy muy orgullosa de él. Están todas las entradas vendidas: todas, todas".

Una cita especial a la que no quiso faltar su actual pareja, la modelo Ariadna Romero, con la que mantiene una sólida relación desde el verano de 2023 y que ha viajado desde Miami para acompañar al artista en la gira más especial de su vida. La pareja no dudó en mostrar su amor frente a las cámaras que les esperaban a las puertas tras finalizar el concierto.

Julio José Iglesias y su pareja, Ariadna Romero

Tampoco podía faltar su hermana Tamara Falcó, que acudió acompañada de su marido Íñigo Onieva, así como Álvaro Castillejo Preysler, primo de Julio Iglesias Jr.

Una cita en la que además de familiares no faltaron grandes amigos de Isabel Preysler como Cari Lapique y su hermana Miriam, que compartieron butaca al lado de Isabel.

Entre el público también se pudo ver al juez Santiago Pedraz acompañado de su esposa Elena Hormigos, así como a Susana Uribarri, y la conocida esteticista Massumeh Abdi y su hija Nasrin.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Julio decidió bajar al patio de butacas para cantar entre el público. Además, preguntó al público quién quería darle un abrazo y varias personas se acercaron a dárselo y hacerse fotos con él.