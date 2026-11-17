Mar Flores acudió a una entrega de premios que distinguió a personalidades como Paula Echevarría, Malú o Julia Navarro. La modelo aprovechó los micrófonos para reflexionar sobre el valor de la experiencia y la superación personal en un mercado laboral crecientemente exigente.

Flores se refirió a las dificultades que históricamente han afrontado las mujeres al intentar armonizar la maternidad con el desarrollo profesional. En su caso, explicó que tras cada nacimiento tuvo que enfrentarse a una reincorporación compleja –en un entorno en permanente cambio como el de la comunicación y el diseño–, viendo interrumpida su red de contactos. Por ello, celebró que la sociedad actual empiece a mostrar una mayor apertura frente al edadismo en el ámbito laboral. "Aunque todavía quedan muchas cosas, poco a poco creo que se van consiguiendo, y siento que la sociedad está como más por la labor, también son más permisivas con la edad de la mujer. Ahora se está conciliando con la edad, con el trabajo... antes ser modelo era imposible pensar que podría ser modelo a partir de los 35-40, y creo que se van consiguiendo muchas cosas".

Al ser consultada por su nuera, Alejandra Rubio, que se ha reincorporado a la actividad profesional con la obra teatral Casi famosas dos meses después de dar a luz a su segunda hija con Carlo Costanzia, Flores elogió su determinación. La empresaria subrayó que, aunque compaginar ambas facetas conlleva un desgaste evidente, respalda por completo la cultura del esfuerzo y el trabajo que ambos demuestran a diario. "Está haciendo lo que debe de hacer, seguir trabajando y seguir cuidando de sus hijos, pero tiene que renunciar y hacer muchos esfuerzos. Esto le va a pasar una factura, está agotada, pero si ella ha decidido seguir trabajando, cosa que me parece muy bien, muy loable, yo también la apoyo, pero no es fácil".

En el plano más personal, la modelo no ocultó la emoción que le produce ver crecer a su familia, si bien admitió que sus compromisos profesionales le impiden disfrutar de sus nietos, Carlo y Tessa, tanto como desearía. "Carlo es un 10 sobre 10 como padre, por supuesto, y Alejandra también. Me están sorprendiendo. Me están sorprendiendo porque es algo que... Son muy jóvenes, sobre todo Alejandra, y creo que van aprendiendo de todo, y este segundo bebé les va a poner más ordenados", reveló.

Asimismo, aludió a las declaraciones en las que consideraba oportuna una disculpa por parte de Ana Obregón para cerrar antiguos desencuentros. Flores zanjó el tema señalando que no piensa alimentar polémicas innecesarias, al entender que en actos destinados a respaldar el mérito femenino no caben el rencor ni las disputas.