Frente Amplio presentó su programa de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El portavoz de la formación, Pablo Bustinduy, comunicó una de sus últimas propuestas en relación con la limitación a las herencias de los ultrarricos. Su iniciativa pasa por limitarlas a un máximo de 10 millones de euros por heredero estableciendo un impuesto del 100% a lo que supere esa cifra.

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida", aseguró Bustinduy. "A partir de los 10 millones de euros el dinero va a ir a los servicios públicos que son el patrimonio de todos los demás", completó el portavoz.

El objetivo es la redistribución de la riqueza y es complementaria de otras como el Tax the rich. El Frente Amplio propone un impuesto anual sobre el patrimonio neto: un 2% para patrimonios superiores a un millón de euros y un 3% a partir de los 50 millones. "La cuota se reduciría en función de lo ya abonado por los impuestos de Patrimonio y Grandes Fortunas. No afectaría a los salarios ni a las pensiones", explicaron desde el partido.

Ante esta medida, Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, reaccionó comentando en un vídeo compartido por @wallstwolverine: "Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones".

La propuesta deja fuera las bonificaciones autonómicas, un detalle clave porque evitaría que los contribuyentes usen esos descuentos para esquivar o reducir el pago. Además, el plan no solo afecta a las grandes fortunas de más de diez millones: también fija un tipo marginal de hasta el 75% para las herencias de entre cinco y diez millones de euros, mientras que rebaja los impuestos para las que no superen los 120.000 euros.

La reacción de Bustinduy

Desde el partido defienden esta medida como una forma de repartir el esfuerzo fiscal según el tamaño del patrimonio heredado. Por ello, Pablo Bustinduy reaccionó a la opinión del internacional español para explicar adónde, según él, estaría destinado el dinero recaudado.

"Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común".

Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común. https://t.co/JrIPQRz3G2 — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 17, 2026

Impuesto a la banca y a las empresas

Al impuesto anterior añaden un incremento de la tributación de la banca y las grandes empresas. "España tiene una presión fiscal entre 3 y 4 puntos por debajo de la media europea: si queremos un Estado del bienestar similar al del norte de Europa, también la fiscalidad debe ser similar", consideran a pesar de que esa comparativa resulta engañosa.

Por eso, el Frente Amplio propone "aumentar el tipo efectivo sobre los beneficios de la gran empresa y la banca, que hoy pagan entre un 7 y un 9%, mientras que las pymes tributan al 19 o 20%". Para ello, se revisarán "las desgravaciones de las que se benefician los grandes grupos, como las que obtienen por las pérdidas del año anterior". El objetivo es que las grandes empresas y la banca contribuyan en proporción a lo que ganan. Estas teorías también han sido desmentidas en Libre Mercado en numerosas ocasiones.