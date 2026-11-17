Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en la campaña electoral del PSOE, Pedro Sánchez concede esta semana una entrevista a la revista Lecturas donde habla sobre algunos de los aspectos más íntimos de su vida: su desatado amor por Begoña Gómez o el cacareado origen humilde de su familia.

El candidato socialista concede así su primera entrevista en exclusiva a una cabecera de la crónica social, un reportaje que verá la luz al completo este miércoles 18 de noviembre en los kioscos y que llega acompañado de un posado fotográfico de los que tanto disfruta. Bajo el titular principal "No imagino mi vida sin Begoña", la publicación adelanta una conversación firmada por el periodista Adrián López en la que el jefe del Ejecutivo aparca el discurso institucional para proyectar una imagen "íntima, familiar y cercana a poco más de una semana de medirse en las urnas".

Según relata la propia revista, el líder socialista no puso ningún tipo de traba para cerrar este encuentro en mitad de una agenda repleta de mítines y actos electorales: desde el primer momento tuvo claro que quería hablar con Lecturas y dirigirse directamente a sus lectores, haciendo que la gestión fuera "más que sencilla".

A lo largo de la entrevista con Lecturas, Sánchez recurre a la memoria familiar para reivindicar los valores que asegura haber mantenido intactos desde la infancia. "Mis padres siempre han sido un ejemplo", sostiene el presidente, quien añade convencido que su "yo de niño estaría orgulloso" de comprobar que sigue defendiendo las mismas convicciones que le inculcaron en casa: "Que nadie es más que nadie y que merece la pena luchar por aquello en lo que crees".

🔴 Pedro Sánchez concede su primera entrevista en exclusiva para la revista Lecturas: "No imagino mi vida sin Begoña" https://t.co/0Evmc3nwXY — Lecturas (@Lecturas) November 17, 2026

En ese repaso biográfico, el líder del PSOE pone el foco en la figura de sus abuelos, a quienes define como personas "humildes y trabajadoras" que conocieron "el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran". En uno de los pasajes más personales adelantados por Lecturas, Sánchez recuerda cómo, siendo apenas un niño, los acompañaba a una escuela de adultos en el barrio madrileño de Aluche para que pudieran aprender a leer y escribir, una lección de esfuerzo que afirma haber intentado trasladar siempre a sus dos hijas.

Más allá de su faceta como candidato y líder del Ejecutivo y evitando así contestar a preguntas sobre su gestión, el reportaje de Lecturas incide en su papel como padre y marido. Sánchez se refiere con especial orgullo a su mujer, Begoña Gómez, a la que la publicación define como su "compañera inseparable", y admite el coste personal que han supuesto estos años al frente del Gobierno en su relación con sus hijas.

"He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas", confiesa el presidente en las páginas de Lecturas, reconociendo que las exigencias del cargo y los frentes con los que ha tenido que lidiar le han privado de experiencias cotidianas que cualquier padre comparte con sus hijos. No obstante, subraya que el hecho de convivir todos en la misma residencia oficial en La Moncloa le permite buscar pequeños huecos en su agenda para estar presente en su día a día.

La entrevista completa, que la revista presenta como un "hito histórico en la prensa del corazón" al unir la crónica social con la actualidad política en plena campaña, se completa con un perfil cultural y vital del candidato socialista. En él, Sánchez reflexiona sobre cómo afrontar las adversidades —"lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello"— y desvela aspectos cotidianos hasta ahora poco conocidos, como su libro favorito, sus gustos musicales, su rincón predilecto para desconectar y los consejos de vida que desea dejar a sus hijas.

Mientras no dejan de sucederse estas ocurrencias, Sánchez se niega a acudir a otros espacios menos amables como El Programa de Ana Rosa o El Hormiguiero, a pesar de las múltiples peticiones que se han realizado.