Tras completar una breve estancia de preparación en su finca sevillana, el matador de toros Andrés Roca Rey ha puesto nuevamente rumbo al continente americano. El diestro peruano afronta una intensa etapa en México para dar continuidad a sus compromisos taurinos, un desplazamiento que coincide temporalmente con el interés mediático suscitado a raíz de su ruptura sentimental con Tana Rivera.

Pese a la insistencia de los reporteros congregados a su llegada al aeropuerto, el espada limeño ha optado por mantener una estricta discreción en torno a su vida privada. Preguntado sobre si ha mantenido contacto con su expareja durante estos últimos días en España y ante las especulaciones sobre un hipotético acercamiento, el torero ha esquivado las preguntas con serenidad y una sonrisa, llegando a bromear al desviar la atención hacia su teléfono móvil: "Mira, me escribe mi mamá". De este modo, evitó profundizar en el estado anímico de la joven y en si existen opciones de reconciliación tras el distanciamiento producido hace un mes.

El diestro tampoco ha querido entrar en la controversia originada en redes sociales a raíz del movimiento de algunos amigos comunes. En fechas recientes, el distanciamiento virtual de Tomás Páramo con respecto a Tana Rivera fue interpretado como una toma de posición del círculo íntimo –en el que también figuran María García de Jaime o Victoria Federica– a favor del torero. Con talante relajado, el matador ha preferido restar trascendencia a los comentarios y no alimentar confrontaciones públicas.

Frente a los rumores de distanciamiento o conflicto, Roca Rey ha sido rotundo al aclarar la cordialidad reinante entre todas las partes: "Nos llevamos bien todos". Unas palabras con las que el matador ha zanjado cualquier hipótesis de enfrentamiento, extendiendo este buen trato tanto a su expareja como a la familia de esta. Asimismo, el espada prefirió mantenerse al margen de las recientes declaraciones de Francisco Rivera contra los empresarios que gestionan las plazas de toros, alegando su total concentración en el ruedo: "He estado encerrado en el campo preparándome para México, que ahora voy para allá. Y no, no tengo ni idea", concluyó antes de embarcar hacia su destino.