Cayetano Rivera Ordóñez y Tamara Gorro han puesto punto final a su relación debido a las diferentes circunstancias personales que ambos atraviesan. Una noticia que adelantó el programa Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora Gorro.

La pareja, que había intentado llevar su historia de amor con la máxima discreción, pone así fin a su romance cerca de cumplir su primer aniversario.

Los motivos de la ruptura: una decisión personal y familiar

Todo parece indicar que la ruptura se produjo hace unas semanas, tras un periodo de altibajos e idas y venidas con momentos de más cercanía y otros en los que las diferencias se hacían más evidentes.

La decisión de separar sus caminos fue tomada principalmente por Tamara Gorro debido a una necesidad vital inaplazable: centrarse en sí misma y en su familia, ya que considera que sus prioridades actuales son incompatibles con mantener la relación. Tras atravesar uno de los años más complicados de su vida, marcado por diversos baches personales y de salud, la empresaria e influencer reconoció que necesitaba un tiempo para recuperarse por completo.

Desde el programa se incidió en que los hijos de Tamara lo han pasado verdaderamente mal a nivel psicológico debido a todo el estrés acumulado, lo que le ha empujado a volcarse de lleno en ellos y a apartar temporalmente cualquier compromiso sentimental al sentir que no disponía del tiempo suficiente para atender una relación de pareja.

El noviazgo de Tamara y Cayetano se movió entre la expectación mediática y el hermetismo de ambos protagonistas. A lo largo de estos meses, el torero se había erigido como uno de los pilares fundamentales y mayores apoyos de la colaboradora durante su proceso de recuperación médica y anímica.

Una ruptura que se ha producido poco después de que el diestro protagonizara una romántica e inusual declaración pública en sus redes sociales con un mensaje que parecía disipar cualquier atisbo de crisis: "El calor del desierto. Y tú… T, mi oasis…", escribía.

Desde el programa se recalcó firmemente que la ruptura no responde a terceras personas ni a enfrentamientos graves entre ellos y que se ha realizado en un clima de absoluta cordialidad y afecto sincero. Ambos se quieren, se aprecian profundamente y mantienen el contacto de manera habitual —hablan casi a diario—.

Por ahora, ni Cayetano ni Tamara se han pronunciado ni han dado explicaciones en sus redes sociales.