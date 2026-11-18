Una de las muchas cualidades que definen a Cari Lapique es su gran capacidad de trabajo: lo mismo organiza unos viajes magníficos que lleva una marca de joyería o una firma de belleza como Unicskin, de la que es embajadora. El último lanzamiento de la firma es un aparato para drenar, reafirmar y aportar proluminosidad, el Unicquantum-V, toda una revolución.

La presentación corrió a cargo del doctor Pedraz, Mónica Sada y la doctora María Cordón, fundadora del Hospital Memorial Publio Cordón, donde se celebró el evento. Cari disfrutó mucho por lo bien que salió todo: "Me encanta mi trabajo y no paro por lo mucho que disfruto; te aseguro que todos los proyectos los hago siempre con el máximo rigor. Acabo de regresar de Egipto y ha sido una experiencia increíble, sobre todo el Nilo y el Museo de El Cairo", así me lo contó.

Cari es una mujer a la que le encanta cuidarse: "Es cierto, no paro de cuidarme, me gusta mirarme en el espejo y verme bien, y transmitir vida a mis nietos. Lo que más me cuesta es hacer deporte; hago pilates haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ahora ya estamos organizando la Navidad, que va a ser muy tranquila y familiar. Al nuevo año lo único que le pido es salud y paz".

Su hija Carla también acudió a la presentación, haciendo un alto en su trabajo: "Me encanta cuidarme y debería hacerlo más, pero no tengo mucho tiempo. Este nuevo aparato tiene muy buena pinta y me voy a animar a usarlo mientras los niños desayunan antes de irse al colegio. La verdad es que antes no me cuidaba nada, pero ahora sí; ya empezaron a salirme pequeñas manchas en la piel por el sol, probé estos productos y el resultado no ha podido ser mejor. También hago deporte, juego al pádel y en el gimnasio hago cardio. Ahora ya estamos pensando en las fiestas, porque en casa somos muy navideños y ya tenemos la casa totalmente decorada". Así se despidió.