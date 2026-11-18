Este año se cumple la cuarta edición de estos premios, que según la propia Fabiola Martínez llevan un año organizando. La que fuera esposa de Bertín Osborne vive volcada en esta fundación de la que es presidenta y no puede estar más orgullosa de ayudar a más de 3.000 familias con hijos con discapacidad en distintas etapas de su vida, mediante programas gratuitos de orientación, formación y apoyo psicológico.
"Esta fundación siempre ha sido muy familiar. Mi hijo Carlos me ayuda mucho; a medida que se va haciendo mayor, va tomando más conciencia, y ya no es necesario que yo le pida su ayuda, ya sale de él. También le doy su espacio y parte de mi tiempo, intento repartirme y darle espacio sano, tomar conciencia de eso y mejorarlo es un trabajito. Cierto es que lo valora, y pienso por supuesto que ha merecido la pena", así lo explicó.
A lo largo de su comparecencia ante los medios, también contó cómo fue el reportaje que han hecho para la revista ¡Hola!: "Es una decisión consensuada, y cuando todo se gestó realmente, tengo que decir que esa publicación nos ayuda mucho porque es uno de los patrocinadores, y de ahí surgió la propuesta. Ya tiene 18 años y me han gustado mucho sus respuestas, estoy muy contenta y detrás de todo eso hay una buena causa. La gente que dice que les hemos expuesto incurre en hipocresía, porque han estado así desde el día que nacieron; yo no voy a ir a un juzgado para evitar a la prensa y que vivan con una coraza. Ahora empieza otra etapa, la de salir por las noches e ir a discotecas; como es lógico, intento estar tranquila porque también necesito dormir".
Asimismo, Fabiola detalló cuáles son sus prioridades actuales y cómo es su relación con su exmarido: "Tengo mi lista de prioridades: la primera es la salud de Kike, después Carlos, después yo, y también están mis padres, sin olvidar que a veces busco algo para mí. No me siento sola porque, siempre que he necesitado ayuda, he tenido a alguien conmigo. Bertín cooperaba cuando estábamos juntos; si Kike tenía una crisis de noche, salíamos los dos corriendo. Ahora Kike vive conmigo y lo que hago es notificárselo. Si eso le ocurre con su padre, se pone más nervioso, pero siempre hay una persona con él y nos da mucha tranquilidad. Bertín como padre... es mejor que esa pregunta se la hagan a sus hijos; yo como marido puedo decir que es regular (risas). No tiro mucho de él, voy mucho a mi bola. Nos llevamos bien, pero tengo muy claro que no volvería ni loca, nosotros tuvimos nuestro momento, fueron casi 20 años".
Por último, abordó su situación sentimental y familiar: "De amores estoy tranquila, siento que no lo necesito, he llegado a esa conclusión, no sufro porque no tenga a alguien a mi lado y que me quiera de esa forma de amor de pareja, y cuando dicen que tengo un nuevo novio, me entra la risa. He tenido mis amigos. Yo espero que mi hijo conozca a su hermano pequeño y que ese encuentro sea pronto, pero yo no tengo nada que ver en eso", así se despidió.