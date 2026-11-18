Durante su intervención en el espacio televisivo La Cena de los Idiotas en TVE, Cayetano Martínez de Irujo abordó sin tapujos la realidad interna de una de las estirpes nobiliarias más conocidas de España. En una mesa compartida con Carmen Tomás, Begoña Villacís y Pablo Iglesias para debatir acerca del dinero, el aristócrata desgranó el impacto emocional que supuso criarse bajo el foco constante y el peso de su linaje familiar.

Frente a la percepción popular sobre las grandes fortunas, el jinete quiso desmontar el mito financiero en torno a su casa. Según explicó, la familia siempre disfrutó de una notable relevancia patrimonial en bienes raíces y fincas de campo, pero vivieron con una marcada austeridad en lo relativo a la liquidez monetaria: "Nosotros hemos sido riquísimos en patrimonio, ahora ya es básicamente el mayor, aunque los demás tenemos un patrimonio bueno, básicamente de campo. Pero dinero líquido, para lo que nos hubiera correspondido, hemos vivido muy austeramente". En ese sentido, recordó que en su hogar nunca se hablaba de finanzas y que llegó a atravesar estrecheces durante su juventud.

El trance más doloroso de su infancia estuvo marcado por la pérdida de su padre, Luis Martínez de Irujo, un hecho que desencadenó un vacío absoluto en el hogar. Al tratarse de una familia numerosa, su ausencia desestabilizó por completo la convivencia. Las costumbres rígidas de la época agravaron el suceso, hasta el punto de que no le permitieron despedirse de su progenitor antes de fallecer, una circunstancia traumática que conoció a través de su hermano Alfonso de manera fría.

La superación de ese duelo inconcluso demandó décadas de trabajo personal y tratamientos médicos especializados. El duque de Arjona reconoció que necesitó someterse a terapias psicológicas en Estados Unidos tras la muerte de la duquesa de Alba para afrontar la soledad, el abandono y la sensación de sentirse permanentemente incomprendido, secuelas que tardó más de cuatro décadas en asimilar. "Éramos lo más parecido a una familia real, evidentemente, porque vivíamos en aquel palacio y de aquella manera, pero no teníamos ninguno de los privilegios de la familia real", ha lamentado con la sinceridad que le caracteriza, admitiendo que durante años se preguntó "¿por qué no puedo ser como los demás?" y padeció "auténticas palizas" por su origen. "Un trauma que todavía no he superado, lo tengo grabado, y aún me cuesta contar todo esto sin llorar", confesó.

Finalmente, Cayetano admitió la imposibilidad de reconducir la relación con sus hermanos, señalando en particular la desconexión con Eugenia Martínez de Irujo. El aristócrata lamentó haber sido bloqueado por la duquesa de Montoro, achacando esta fractura al papel preferente que su madre depositó en él durante sus últimos años de vida: "Con la que más afinidad tenía era con Eugenia. Desgraciadamente la he perdido. Siempre pasa algo. Yo la adoro. Ahora está muy contenta y feliz. Ya no me necesita. Desgraciadamente es una cosa por la que no voy a luchar. No voy a luchar contra tantos hermanos. Es muy triste", admitió. Cayetano explicó que su distancia con sus hermanos Carlos, Alfonso, Jacobo y ahora también la duquesa de Montoro es "el precio que he pagado por haber sido el escogido y el reconocido" por su madre. "No consigo arreglarlo. Me da pena. Me tiene bloqueado", expresó dolido.