La escultora Claudia Stilianopoulos ha decidido zanjar de forma tajante las especulaciones sobre su vida sentimental. Durante su asistencia al funeral en memoria de Esperanza Sangües, oficiado en la iglesia madrileña de San Fermín de los Navarros, la hija de la recordada Pitita Ridruejo ha aclarado cuál es el vínculo real que mantiene en la actualidad con el jefe de la Casa de Hannover, descartando cualquier reconciliación sentimental tras su ruptura a finales de 2025.

Ante las preguntas de los medios de comunicación en el templo de la capital, Stilianopoulos fue meridianamente clara sobre el estado de su relación: "No estamos juntos, somos buenos amigos", aseveró con serenidad. De este modo, la artista desmonta los insistentes rumores surgidos tras haber sido fotografiados en actitud cómplice durante el verano en Marbella, encuentros que provocaron conjeturas sobre una segunda oportunidad de la pareja.

La historia sentimental entre ambos comenzó en el verano de 2021 y se prolongó durante cuatro años caracterizados por la discreción de la escultora. En esa etapa, Stilianopoulos se erigió como el principal pilar anímico del aristócrata, acompañándole en momentos especialmente delicados de salud. Pese a que el noviazgo concluyó de mutuo acuerdo, el afecto mutuo permanece invariable, hasta el punto de recalcar que el exmarido de Carolina de Mónaco se encuentra actualmente en un excelente estado.

Asimismo, no dudó en salir en defensa del noble germano y justificar sus recurrentes tensiones con los reporteros gráficos en la vía pública. "A mí me intimidáis y entonces entiendo que a él también. Lo lleváis haciendo toda la vida", argumentó, restando dramatismo a las salidas de tono que a menudo protagoniza ante las cámaras. La escultora ensalzó a quien considera una "persona maravillosa" y de gran corazón: "Es original, único y tiene una vida muy interesante".

Con estas declaraciones, Claudia Stilianopoulos confirma que la separación no ha afectado a la sintonía forjada durante casi un lustro de convivencia. Lejos de polémicas o reproches, ambos han preferido consolidar una sólida amistad que continúa aportando estabilidad a la siempre llamativa vida del príncipe alemán.