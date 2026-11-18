La Fundación Kike Osborne celebró este miércoles la cuarta edición de los Premios Dona2, una cita benéfica destinada a reconocer la solidaridad, el compromiso y el esfuerzo en favor de las personas con discapacidad. La anfitriona del evento, Fabiola Martínez, compareció ante los medios acompañada de su hijo Kike y arropada por su exmarido, el cantante Bertín Osborne, así como por la hija de este, Eugenia Osborne, y diversas personalidades de la crónica social.

Durante el encuentro, la venezolana no eludió la controversia suscitada por la reciente portada en la revista ¡Hola! protagonizada por su hijo menor, Carlos, con motivo de sus 18 años. Frente a los reproches por una presunta sobreexposición mediática, Fabiola comentó: "Si nosotros actuáramos en base a lo que la gente cree que es nuestra vida o a lo que la gente piensa que somos nosotros, estaríamos en depresión, medicados y mal, desequilibrados mentalmente. Sabemos perfectamente que ese mundo está ahí, pero no nos pertenece. Cuando alguien que conozca a Carlos de verdad hable de él con propiedad entonces yo prestaré atención", sentenció, defendiendo que la crítica de que le hemos expuesto "es una hipocresía enorme porque mis hijos están expuestos desde que nacieron. Y yo no quiero que Carlos crezca con una coraza, y hay que darle las herramientas para que se pueda manejar en el entorno en el que ha nacido".

La modelo y empresaria abordó asimismo el desgaste y la dedicación que exige el cuidado diario de Kike, afectado por crisis epilépticas recurrentes. Martínez admitió que compaginar la atención permanente que requiere su primogénito con la crianza de Carlos y su propio espacio personal constituye un reto continuo. A este respecto, destacó la creciente implicación de Carlos, quien según relató se ofrece espontáneamente a colaborar y prestar soporte en la atención familiar.

Preguntada sobre su relación con Bertín Osborne, Martínez delimitó claramente las etapas de su vida en común, descartando de plano cualquier opción de reconciliación tras casi dos décadas de matrimonio. Lo que sí tiene claro es que si Bertín le hubiese pedido una segunda oportunidad, no hubiese vuelto con él: "No, porque nosotros vivimos nuestro momento, fueron casi 20 años. Vivimos nuestro momento, vivimos nuestro momento de enamoramiento, vivimos nuestro momento de fortaleza, de hacernos más sólidos como pareja con el nacimiento de nuestros hijos y ya está. O sea, yo me quedo con eso". En este sentido, calificó de "feo" que el artista manifestara públicamente en su día que nunca había estado enamorado, señalando que tal aseveración carece de consideración hacia el proyecto de vida que compartieron: "No es que me duela porque ya no me afecta, pero es feo por respeto a la familia que creamos durante los años que estuvimos juntos".

Finalmente, la presidenta de la fundación se mostró favorable a propiciar el contacto entre sus vástagos y el hijo de Bertín Osborne con Gabriela Guillén. Aunque reclamó cautela para proteger la intimidad del menor frente al ruido mediático, aseguró que sus hijos sabrán actuar con naturalidad en el momento en que se produzca el encuentro entre hermanos.