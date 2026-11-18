El panorama político y mediático español se encuentra sacudido por una nueva batalla legal que apunta directamente a uno de los rostros más icónicos de la Transición y de la democracia española. Felipe González, expresidente del Gobierno, debe enfrentarse a un procedimiento judicial de filiación después de que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid haya admitido a trámite una demanda de paternidad interpuesta por Natalie Vasallo Martínez, una mujer de 42 años que asegura ser hija biológica del histórico dirigente socialista.

El caso, que ya ha comenzado a acaparar los titulares de los principales medios de comunicación, cuenta además con un movimiento judicial clave: la Fiscalía Provincial de Madrid se ha personado en la causa y ha solicitado formalmente la realización de una prueba de ADN para dirimir la veracidad del vínculo biológico.

La demanda sitúa los inicios de esta historia en el año 1976, en Panamá. Según se detalla en el escrito judicial y en los testimonios aportados por la propia demandante, la madre de Natalie, Cyntia Martínez Rittier —conocida en su círculo como Lupe—, trabajaba en aquel entonces como secretaria del general Omar Torrijos.

Fue en ese contexto, durante una visita que el entonces líder del PSOE realizó a Panamá mientras la formación política continuaba en la clandestinidad, cuando González y Lupe se conocieron. Lo que en un principio comenzó como un acercamiento y una amistad profesional derivó, según el escrito, en una relación sentimental que se prolongó durante unos diez años. "Mi madre me contó que hubo una relación de unos diez años entre ellos. He visto todas las pruebas, me lo han contado familiares, amigos... aquello no fue una aventura breve", ha señalado Natalie en su reciente aparición pública en el programa Y Ahora Sonsoles.

La relación transcurrió de manera discreta, con ambos casados con otras personas, y coincidió de lleno con la franja temporal en la que se concibió a la demandante, quien nació en Madrid el 8 de diciembre de 1984. Tras el trágico fallecimiento de Omar Torrijos en un accidente de aviación en 1981, Lupe se trasladó a España en 1982 y comenzó a trabajar como secretaria de Enrique Sarasola, estrecho amigo del dirigente socialista.

De acuerdo con la demanda, los encuentros entre González y Lupe continuaron organizándose a través de secretarias y un chófer de confianza, llegando incluso a realizar viajes juntos.

Recuerdos en la Moncloa

Natalie Vasallo, que actualmente ejerce como psicóloga y se encuentra a la espera de ser madre, confirmando así la exclusiva que ofreció esta semana nuestro compañero Carlos Pérez Gimeno en Es la Mañana de Federico, ha decidido dar un paso al frente tras años de silencio y de meditarlo profundamente durante más de tres años. En su testimonio televisivo, la demandante ha compartido recuerdos de su más tierna infancia. "Desde pequeña visitaba Moncloa con mi familia. Yo he visto a Felipe González y creo que él tenía más que claro quién era yo", afirma, añadiendo que su madre la llevaba a dichos encuentros porque el expresidente "quería verla".

Para avalar su versión, la defensa de la demandante ha presentado un sólido paquete de indicios documentales y testimoniales ante el juzgado. Entre las pruebas aportadas se encuentran fotografías de la época —algunas de ellas dedicadas de puño y letra por el propio González—, cartas manuscritas, correspondencia privada y una serie de recortes de prensa histórica que demuestran que el asunto no es completamente nuevo.

Ya en 1995, el empresario José María Ruiz-Mateos sacó a la luz públicamente la existencia de una supuesta hija extramatrimonial del líder socialista nacida de su relación con la secretaria de Sarasola, un eco mediático que ahora resurge con fuerza judicial. Además, la demanda propone la declaración de varios testigos clave, entre los que figuran la propia madre, una tía y una amiga cercana.

La intervención de la Fiscalía

El procedimiento ha dado un giro trascendental con la intervención del Ministerio Fiscal. La Fiscalía Provincial de Madrid se ha personado en el proceso y ha solicitado formalmente al juez la práctica de una prueba pericial biológica a través del Instituto Nacional de Toxicología.

Desde el ámbito jurídico se recuerda un aspecto crucial en este tipo de procedimientos de filiación: la negativa injustificada a someterse a la prueba de ADN no queda sin consecuencias. Tal como ha ocurrido en célebres precedentes judiciales en España, el juez podría dictar sentencia y declarar la paternidad como probada si el exmandatario se negara a facilitar las muestras biológicas requeridas.

Felipe González, por su parte, ya se ha personado en la causa y cuenta con un plazo límite fijado hasta el próximo 28 de noviembre para contestar formalmente a la demanda. Para su defensa legal, el expresidente ha confiado en la reputada abogada Isabel Winkels, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid y especialista en Derecho de Familia. Si bien el entorno más cercano del exlíder socialista ha negado rotundamente los hechos que se le atribuyen, el letrado de la demandante, Alejandro Herrezuelo, mantiene una postura firme: "Él sabe que ella existe".

Uno de los frentes legales paralelos que contempla la demanda es la impugnación de la paternidad legal que figura actualmente en el Registro Civil. Hasta el momento, Natalie figura legalmente como hija de Giovanni María Vasallo, el que fuera marido de su madre, quien la reconoció en su día. Sin embargo, dado que no mantienen ningún tipo de contacto ni noticias de él desde hace más de dos décadas, la demandante busca extinguir judicialmente dicho vínculo registral para dar paso a la verdad biológica.

A pesar de la magnitud mediática del caso y de las especulaciones económicas que suelen rodear este tipo de demandas contra personalidades públicas, Natalie ha querido dejar meridianamente claras cuáles son sus intenciones: "Yo no necesito nada, soy psicóloga, voy a ser madre... Pero el reconocimiento de esta paternidad terminaría con una duda que me ha perseguido toda mi vida. Solo quiero tranquilidad. Él no se ha encargado de mí nunca, mi madre nunca se lo ha pedido tampoco y yo no hago esto por dinero. No quiero reprocharle nada, solo conocerlo", subraya con firmeza.

Con el horizonte temporal fijado en el calendario judicial y la solicitud de la Fiscalía sobre la mesa, el proceso está llamado a dilucidar en las próximas semanas si la prueba de ADN confirma definitivamente el parentesco y pone fin a un rumor histórico que lleva persiguiendo a la política española más de tres décadas.