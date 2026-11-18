La Fundación Kike Osborne celebró este martes la IV edición de los Premios Dona2, una cita benéfica concebida para reconocer el compromiso, la superación y el respaldo a las familias y cuidadores de personas afectadas por parálisis cerebral. Pese a que la conexión ferroviaria habitual se encontraba interrumpida, Bertín Osborne no dudó en trasladarse en coche desde la capital andaluza tras finalizar sus grabaciones televisivas, garantizando así su presencia en la velada que encabeza su exmujer.

A su llegada a la celebración, el cantante protagonizó un afectuoso reencuentro con Fabiola Martínez y con su hijo Kike, protagonista indiscutible del proyecto asistencial que ambos impulsaron hace años. En la convocatoria también estuvo presente Eugenia Osborne, sumándose a un acontecimiento social en el que se distinguió la labor solidaria de personalidades como Remedios Cervantes, Raquel Pereira, Miguel Ángel Muñoz, María León, Tania Llasera, Cruz Sánchez de Lara, Raquel Perera o Verdeliss.

Visiblemente conmovido durante su intervención en el estrado, el artista dedicó unas palabras de gratitud hacia la madre de sus dos hijos menores: "Lo único que quería decir yo, que por eso he salido, es que jamás en mi vida pensé hace 18 años que iba a ver esto así. Que iba a ver unos premios como estos, iba a ver las caras que veo, caras con ilusión y con agradecimiento", expresó con la voz quebrada antes de dirigirse a la propia venezolana: "La verdad que me emociona muchísimo, gordita, ver que lo has hecho especialmente tú. Muchas gracias".

El comunicador insistió en el profundo cariño que profesa a su expareja –de quien se separó en 2021–, remarcando la estrecha relación familiar que mantienen por el bienestar de los suyos: "Fabiola es mi niña, coño, ¿no voy a darle un abrazo fuerte?", manifestó ante las cámaras. Asimismo, reconoció la lección vital que le reportan este tipo de iniciativas: "Es gente más maravillosa, de verdad, te anima la vida, porque al final dice yo, ¿qué problema tengo? Yo no tengo ninguno. Mi Kike ya no es un problema, con lo cual, todo lo demás...".

Tras su breve paso por la ceremonia solidaria, el presentador acudió al templo madrileño de San Fermín de los Navarros para asistir al sepelio de Esperanza Sagüés Bescansa y confirmó que regresaría de inmediato al sur debido a su agenda profesional. En ese contexto, eludía pronunciarse acerca de si aprovechará el periodo navideño para coincidir con Gabriela Guillén y el hijo de ambos.