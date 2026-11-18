Revolución en la tarde del martes cuando el director de la revista Lecturas anunció en el programa en el que colabora que su revista había entrevistado "en exclusiva" a Pedro Sánchez. Lo de exclusiva es de broma, teniendo en cuenta que (entendemos) no es una entrevista pagada (aunque hay muchas formas de cobrárselo) y que el candidato del PSOE a la presidencia está en plena gira de campaña.

Pero esto no es ninguna novedad. Utilizar la prensa del corazón para manejar a la gente es todo un clásico. Se hizo de manera magistral con el documental de Rocío Carrasco, Rociíto, que consiguió incluso cambiar la legislación con un mensaje manipulado sobre el maltrato, y desde entonces todos intentan subirse a este carro. Como si los lectores de revistas rosas y los consumidores de programas de chismes fuéramos tontos.

Lecturas es sólo uno más de los medios que han sucumbido a la estrategia electoral y que se vanaglorian de "entrevistar" a Sánchez, empeñándose en transmitirnos una imagen diferente del personaje. Nos venden la idea de humanizarle y al final acaban blanqueándole.

La elección del titular de apertura es sólo un ejemplo: "No imagino mi vida sin Begoña… Es una fuente de inspiración para mí. Por su perseverancia, por su profesionalidad, por su fortaleza y por su humanidad". Pero nadie le pregunta por la cátedra repartida a dedo ni el proceso judicial en el que está inmersa: la mujer del presidente será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. O cuando habla de sus momentos de infancia con su hermano David. "Crecimos juntos, compartiendo juegos, amigos y confidencias". Pero no repreguntan si entre sus confesiones le explicó David Sánchez que le iban a investigar por prevaricación administrativa, caso por el que fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación, a la espera del resultado del recurso.

Nadie le recuerda que su abuelo cambió de bando, del republicano al nacional. Algo que pasó en las mejores familias y que estaba entendido y superado hasta que el socialista Zapatero llegó al poder y se empeñó en remover las fosas. Es más romántico decir que "fueron personas humildes y trabajadoras a las que acompañaba a una escuela de adultos en Aluche porque no sabían leer".

Y mientras imparte doctrina, culmina la entrevista con la pregunta estrella, un clásico, este sí, de los reporteros "rosas". "¿Cómo le gustaría ser recordado?", le cuestiona Adrián López, el autor. "Eso lo dejo para los libros de historia". Para acabar recordando la tragedia de Urda, que resuelve en dos frases propias de "cuñado". Las fotos han corrido a cargo de Carlos Spottorno, curiosamente sobrino de Rafael Spottorno, el que fuera jefe de la Casa del Rey durante parte del reinado de Juan Carlos I.

La princesa Leonor y la infanta Sofía de "brunch" por Madrid

¡Hola! vuelve a perder la magnífica oportunidad de llevar a portada completa en vez de a Ana Boyer a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en una de sus escapadas privadas por Madrid. Sólo les dedica un pequeño recuadro en página inferior en el que vemos a las dos hermanas paseando sonrientes.

Leonor y Sofía disfrutaron juntas la mañana del pasado domingo junto a otra amiga de un brunch, esa comida entre el desayuno y el almuerzo que mezcla dulce con salado y que tanto éxito está teniendo los fines de semana. Las tres pasearon por el barrio de Salamanca y fueron caminando hasta el local, "BrunchIt", situado en el barrio de Salamanca. Un establecimiento especializado en tostas de aguacate o tortitas con muchas cosas perfectas para saltarse la dieta.

Las dos iban vestidas "como cualquier joven de su edad": Leonor con jersey de lana, pantalón granate ancho, zapatillas marca Puma de color rosa, maxibolso, anillos en las manos y la melena al viento, sin ondas y sin pulir. Una melenaza fosca pero muy poblada. Sofía iba más abrigada. Lucía una sahariana y un vaquero amplio con deportivas blancas, y al cuello una bufanda con la que, según ¡Hola!, quiso pasar inadvertida. O que tenía ronquera, vaya usted a saber. Horas después, Sofía acompañó a su padre al fútbol para apoyar a la selección española.

Luis Sartorius desvela qué enfermedad padece su hermana Isabel

Luis Sartorius, el hermano de la que fuera la primera novia conocida del príncipe Felipe, posa con su familia en ¡Hola! en un reportaje excepcional por lo poco habitual del personaje en la prensa del corazón.

Luis tiene cuatro hijos y dos perros y comparte con su mujer el marquesado de Mariño. En la entrevista habla de la buena relación de todos y de cómo transcurren sus días, pero el interés real radica en las preguntas que le hacen sobre el estado de salud de su hermana.

"Isabel está muy bien. Ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad, pero ahora estamos contentos porque tiene mucha paz interior. Ha desaparecido la angustia vital que la ha acompañado siempre y tiene el sosiego y la tranquilidad que, de verdad, no había conseguido nunca". Y luego puntualiza: "Nos ha hecho mucho daño que dijeran que estaba en un psiquiátrico. Un problema neurocognitivo no debe confundirse con un trastorno psiquiátrico. También se dijo que estaba muy sola y no. No se juega con la salud de otros".

Luis también aclara dónde vive Isabel Sartorius, retirada de la vida social desde hace décadas: "Está en una residencia, muy cerca de donde vivimos todos. Le costó al principio, pero ahora siente que su habitación es su casa. Está feliz, muy cuidada y acompañada. Sale casi a diario y recibe visitas todos los días". "Ahora estamos mejor porque la situación se ha normalizado, aunque están aumentando sus problemas de movilidad".

Tensión entre Eva González y Cayetano Rivera: discusión a la puerta del colegio

Semana lleva a portada una imagen en la que vemos a Eva González y Cayetano Rivera inmersos en una conversación que tiene toda la pinta de ser una discusión. Vemos gestos airados, muchos aspavientos y caras de circunstancias en los dos durante una charla en la que se aprecia la tirantez.

Salían del polideportivo en el que su hijo acababa de disputar un partido de fútbol y debieron tener un desencuentro. Semana recuerda que la pareja tiene la custodia compartida del niño, de ocho años. Horas después de que se tomaran las imágenes, saltaba la noticia de la ruptura de Cayetano y Tamara Gorro, aunque todo huele a que hacían vidas separadas desde hace muchas semanas.

Sara Carbonero ya hace vida familiar con Jota

Diez Minutos lleva a portada a Sara Carbonero durante uno de sus paseos por Madrid junto a su novio desde hace dos años, José Luis Cabrero "Jota", y uno de sus hijos.

La presentadora ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses pero siempre está pendiente de sus hijos, de 12 y 10 años. Ella misma ha reconocido el importante papel que juega Jota en su vida, y ahora vemos que también en la de los dos niños, Martín y Lucas.

Cóctel de noticias

Simoneta Gómez-Acebo recuerda a su madre en ¡Hola! a las puertas de la Navidad. La hija de la infanta Pilar continúa con su legado en el tradicional Rastrillo de Nuevo Futuro. Su tío, el rey Juan Carlos I, colabora de manera habitual: "Este año también lo ha hecho aunque aún no he podido ver qué nos ha hecho".

María Zurita, pendiente de la salud de su madre. La también sobrina del rey emérito ha pasado unos días con su madre, ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por culpa de una infección.

Irene Villa explica en ¡Hola! cómo afronta la enfermedad su marido, David Serrato. El coach ha tenido una recaída del linfoma no Hodgkin que padeció en 2007 y está hospitalizado recibiendo tratamiento. Irene no se separa de su lado: los dos tienen claro que David va a "salir de esta y mucho más fuertes".

Carolina Cerezuela no quiere hablar de Jaime Anglada, leemos en Diez Minutos. La actriz asegura que "no va a entrar a hablar de Jaime", dejando claro que hay cierto mal rollo entre los dos desde que él decidió continuar con su carrera musical en solitario.

Ana Rosa, de compras en el mercado. Semana publica un original reportaje no patrocinado en el que vemos a la periodista paseando con su marido por un mercado madrileño mientras hace compras en la charcutería.