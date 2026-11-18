La relación de los presidentes del Gobierno de España con la prensa del corazón ha sido históricamente muy cautelosa. Aunque todos han ocupado numerosas portadas durante sus mandatos al acudir a actos oficiales, recepciones reales, viajes de Estado, bodas de familiares o de relevancia social o por "robados" durante sus vacaciones familiares, solo unos pocos presidentes del Gobierno han concedido entrevistas o realizado posados pactados en cabeceras tradicionales de la crónica social, mientras que otros únicamente se limitaron a aparecer en las portadas por reportajes gráficos de carácter institucional o social, sin entrevistas personales.

Adolfo Suárez, el pionero en las portadas del corazón

El primer presidente en aparecer en la portada de una revista fue Adolfo Suárez para proyectar la imagen de un líder joven, moderno y con una familia numerosa y unida, clave para humanizar la política tras décadas de dictadura. El presidente recibió a la revista ¡Hola! el 11 de junio de 1977, días antes de que se celebrasen las primeras elecciones generales en nuestro país desde 1936.

Adolfo Suárez y Amparo Illana con sus cinco hijos

Se trata de un reportaje que se considera uno de los mayores golpes de efecto de imagen política de la época, en el que aparecía su mujer, Amparo Illana, y sus cinco hijos, María Amparo (Mariam), Adolfo, Laura, Sonsoles y Javier, con el titular "El triunfo de un político con buena imagen". Una entrevista donde la familia mostraba cercanía, posando junta en el interior del Palacio de la Moncloa y en los jardines, donde Suárez jugaba al tenis o paseaba en bicicleta con su hija Sonsoles.

Una entrevista donde Amparo Illana contaba cómo era el día a día en la vida del presidente Suárez: "Horripilante. Se despierta muy temprano y desayuna en el mismo dormitorio un zumo de naranja y un café. Está trabajando ininterrumpidamente hasta las tres y media, y, si no tiene comida o Consejo, almorzamos juntos. Vuelve al despacho y allí continúa hasta las diez y media o las once de la noche, en la que sube a casa, pero siempre cargado de papeles y carpetas para seguir trabajando en casa. Esta es una jornada normal, de las anormales no hablemos".

La segunda vez que ocuparon la portada de la revista fue en 1980 con motivo de las fiestas de Navidad. En un estilo de estética familiar inspirado en los Kennedy, la familia Suárez aparecía al lado del árbol de Navidad y del tradicional belén, donde tampoco faltaron los dos pastores alemanes de la familia, Odín y Siro.

Ya fuera del poder, Suárez abrió las puertas de su residencia familiar, de nuevo a la revista ¡Hola! en la urbanización madrileña de La Florida para mostrar su día a día fuera de la política. Años después, los acontecimientos familiares ocuparon las portadas de las revistas, como las bodas de sus hijos. Ya en los 90, y con las enfermedades de Amparo Illana, de su hija Mariam y el avance de la enfermedad de Suárez, los posados cesaron. ¡Hola! sí que publicó números especiales con motivo del fallecimiento de Amparo (2001), el de Mariam (2004), la histórica foto de espaldas junto al rey Juan Carlos en 2008, así como imágenes de su funeral de Estado en 2014.

Leopoldo Calvo-Sotelo, protector de su intimidad familiar

Leopoldo Calvo-Sotelo presidiendo el Consejo de Ministros

Su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, mantuvo una postura estrictamente institucional y alejada de la prensa rosa. Tanto él como su esposa, Pilar Ibáñez-Martín, protegieron celosamente la intimidad de su matrimonio y de sus ocho hijos, evitando posados familiares o exclusivas en revistas sociales. El matrimonio únicamente ocupó las portadas en coberturas protocolarias junto a la Familia Real.

Incluso tras abandonar la presidencia del Gobierno y retirarse de la primera línea política, mantuvo esa misma línea de sobriedad, limitando sus intervenciones públicas a conferencias, artículos de opinión y la publicación de sus libros de memorias.

Felipe González: de la familia a la crónica social

En 1982, los protagonistas de la Navidad en la portada de ¡Hola! fueron el nuevo presidente del Gobierno, Felipe González, acompañado de su mujer, Carmen Romero, y sus tres hijos Pablo, David y María. Coincidiendo con el número 2.000 de la revista ¡Hola!, la publicación realizaba la única entrevista que concedió González a una revista, semanas después de llegar al Gobierno, en un reportaje realizado en un tono familiar y cercano, donde hablaron de su nueva vida allí.

Tras aquella primera entrevista, no volvieron a conceder ninguna para proteger su intimidad y la de sus hijos, si bien ocuparon portadas por su asistencia a actos institucionales o vacaciones familiares.

Felipe González y Mar García Vaquero

El cambio llegó cuando abandonó La Moncloa y su vida sentimental generó múltiples portadas, especialmente tras su separación de Carmen Romero, sus vacaciones en yate o su posterior relación y boda con Mar García Vaquero. En 2017, Carmen Romero concedió una entrevista en Vanity Fair donde habló extensamente sobre sus años en La Moncloa.

José María Aznar: el fenómeno de la boda de El Escorial

Durante su presidencia, José María Aznar evitó conceder entrevistas personales a la prensa del corazón, pero su entorno familiar sí protagonizó portadas con entrevistas, además de uno de los mayores despliegues de la historia de estas revistas.

En las Navidades de 1996, Ana Botella recibió a la revista ¡Hola!, donde declaraba: "Fomento el diario ejercicio de pensar que aquí estamos de paso y no le voy a coger gusto a la Moncloa. En el caso concreto de mi hijo pequeño, le hago ver que está viviendo una situación tremendamente excepcional", nos dijo.

Dos años después de que su marido fuera elegido presidente del Gobierno, Botella recibió de nuevo a la revista para hacer balance de los dos años de la familia en La Moncloa: "No conozco el famoso 'síndrome de La Moncloa' y sigo pensando que la vida está al otro lado del palacio. Procuro que la vida en esta casa sea lo más normal posible. Pero, evidentemente, tiene a la vez una serie de cosas que no son las normales en las otras familias".

El enlace entre Ana Aznar y Alejandro Agag celebrado en el Monasterio de El Escorial en 2002 copó las portadas de todas las revistas del corazón de España. La presencia de jefes de Estado internacionales, la Familia Real y grandes empresarios convirtió el evento en una crónica social sin precedentes. Posteriormente, y ya fuera de la presidencia del Gobierno, tanto él como Ana Botella han aparecido con frecuencia en reportajes fotográficos no pactados durante sus vacaciones en Marbella o Ibiza.

José Luis Rodríguez Zapatero: el blindaje familiar

José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una política muy estricta para proteger la intimidad de su familia, limitando sus apariciones a actos institucionales.

Una decisión en la que la polémica foto de la Casa Blanca en 2009 fue muy mediática. Se produjo cuando la Casa Blanca difundió la foto oficial junto a Barack y Michelle Obama en la que aparecían sus dos hijas menores con estética gótica, una imagen que dio la vuelta al mundo y ocupó las portadas rosas en España.

Mariano Rajoy: institucionalidad, eventos sociales

Mariano Rajoy nunca concedió una entrevista a revistas del corazón mientras fue presidente. Además, su mujer, Elvira Fernández, se caracterizó a lo largo de toda la carrera política de su marido por un hermetismo absoluto: nunca concedió entrevistas y evitó siempre el protagonismo mediático. Por su parte, Rajoy sí concedió entrevistas de perfil más personal o distendido en programas de televisión —como El Hormiguero o Mi Casa es la Tuya— y en prensa generalista, pero nunca posando junto a su mujer en una cabecera del corazón.

Tras dejar la política activa, ha aparecido ocasionalmente en reportajes sobre su nueva vida profesional y sus paseos o vacaciones familiares en Galicia.

A diferencia de predecesoras como Carmen Romero (muy implicada en la vida política y cultural), Ana Botella (con carrera política propia) o Sonsoles Espinosa (quien, pese a su reserva, mantuvo cierta agenda vinculada a la música y la cultura), Elvira Fernández optó por una invisibilidad casi total.

Pedro Sánchez: el regreso de la entrevista personal

Tras décadas en las que los presidentes en ejercicio evitaron el formato de entrevista íntima en la prensa rosa, Pedro Sánchez retomó esta estrategia de intentar ser cercano, donde no hay preguntas sobre política y que suena más a blanqueo que a otra cosa.

Ha sido el primer presidente en ejercicio en conceder una entrevista personal a una cabecera del corazón desde Felipe González en 1982. En ella habla de su matrimonio con Begoña Gómez, de que es su "fuente de inspiración por su perseverancia, profesionalidad, fortaleza y humanidad", la protección de sus hijas y de su entorno familiar, recordando a su hermano David, a sus padres y a sus abuelos.