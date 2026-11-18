Tamara Gorro ha regresado este miércoles a su puesto de colaboradora en Y Ahora Sonsoles tras conocerse su ruptura con Cayetano Rivera, con quien mantenía una relación desde hace aproximadamente un año. Una reaparición muy esperada que se ha producido apenas unas horas después de que el diestro rompiera su habitual silencio y publicara un vídeo pronunciándose sobre el final de su historia de amor.

La influencer ha vuelto al espacio de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega, el mismo plató donde sus propios compañeros adelantaron la noticia el pasado lunes. Visiblemente agradecida, la influencer se ha pronunciado apenas unas horas después de que el diestro rompiera su habitual silencio con un vídeo en redes sociales para evitar que ella asumiera en solitario todo el peso mediático de la separación. "Es un gesto de un gran caballero", ha comenzado diciendo Tamara, quien ha querido poner en valor la calidad humana de su expareja: "A Cayetano no se le conoce, es una persona extremadamente buena, un tío muy bueno. Se preocupa por todo el mundo, los problemas de los demás son suyos".

Más allá del agradecimiento al torero, la colaboradora ha transmitido ante las cámaras un mensaje de calma, asegurando encontrarse "muy bien" en medio del revuelo generado. Tamara afronta esta nueva etapa personal tras haber atravesado un año especialmente delicado en el plano de la salud, con diversos episodios que la obligaron a frenar su actividad y priorizar su recuperación.

Según explicó el periodista Nacho Gay en el programa, habría sido la propia Tamara quien tomó la decisión de poner punto final al noviazgo sin que existieran terceras personas ni problemas de convivencia. El motivo principal responde a su necesidad de centrarse en sí misma, recuperar la tranquilidad y volcarse por completo en sus dos hijos, Shaila y Antonio, de 11 y 8 años, fruto de su matrimonio con el exfutbolista Ezequiel Garay.

Horas antes de que la colaboradora se enfrentara a las preguntas en directo, Cayetano Rivera sorprendió a todos con un comunicado en vídeo a través de sus redes sociales para arroparla y evitar que cargara sola con el peso de las explicaciones. "Hola a todos. Hace poco se dio una noticia sobre mi relación. Esta tarde Tamara vuelve a su programa y, evidentemente, le van a preguntar. Pero no quiero que tenga que asumir sola toda la presión mediática con algo que nos corresponde a los dos", comenzaba diciendo el torero.

Con gesto serio y haciendo una excepción en su habitual hermetismo, el diestro dejó la puerta abierta al futuro y pidió prudencia: "Sin que sirva de precedente... hay circunstancias que requieren tiempo y espacio, pero no lo cambian todo. Lo que tenga que ser de nuestra historia, lo decidiremos nosotros. Nadie conoce lo que hemos vivido como para opinar y mucho menos para juzgarnos. Por favor, respeto. Un abrazo".

La noticia de la separación llegaba después de que Tamara hiciera saltar todas las alarmas en sus perfiles sociales con varias publicaciones enigmáticas. Poco antes de hacerse público el desenlace, la creadora de contenido compartía una profunda reflexión: "Uno de los años más intensos de mi vida está por terminar, dejándome claro que todo puede cambiar en un instante; perdí, gané, personas se fueron de mi vida, conocí nuevas, he madurado, he fracasado, pero la vida siempre nos recuerda lo fuertes que podemos llegar a ser". Unas palabras a las que sumó un vídeo con el mensaje "Relax, take your time", apuntando que "sobran las palabras".