La relación cordial que Eva González y Cayetano Rivera han proyectado públicamente desde su separación hace cuatro años atraviesa un momento de visible tirantez. Así lo demuestran las imágenes que protagonizan la portada de este miércoles de la revista Semana, en las que la modelo y presentadora y el diestro aparecen inmersos en una conversación de notable carga emocional en plena calle. Lejos de la sintonía distendida que habían exhibido en otras ocasiones desde el fin de su matrimonio, la escena evidencia un desencuentro centrado en la organización de los horarios y los términos de la custodia del hijo que tienen en común, el pequeño Cayetano.

Según el contexto aportado por la publicación, no se trató de un cruce fortuito, sino de una cita motivada por la necesidad de al menos una de las partes de "poner cosas en claro" y fijar posturas sobre la logística familiar. En el reportaje gráfico se aprecia una notable distancia física entre ambos, sin rastro de los gestos de afecto o cercanía habituales en sus anteriores reencuentros.

Para profundizar en el alcance del desacuerdo, Semana ha recurrido al análisis de una experta en comunicación no verbal, cuya lectura de las instantáneas confirma la existencia de posturas enfrentadas. Por un lado, la actitud de la presentadora de La Voz se describe como marcadamente activa y determinante; su gestualidad denota firmeza, como si estuviera subrayando sus argumentos y reclamando la plena atención de su interlocutor, un patrón habitual en conversaciones donde se abordan límites o el reparto de responsabilidades parentales.

En el extremo opuesto, Cayetano Rivera proyecta una imagen mucho más contenida y reservada frente a la expresividad de su exmujer. Aunque el torero mantiene en todo momento el contacto visual —señal de que atiende a las explicaciones—, su postura corporal refleja cautela y cierta incomodidad ante lo que está escuchando.

El delicado momento personal del torero

El encuentro cobra una dimensión mediática aún mayor por el momento vital en el que se produce. Las imágenes han sido captadas apenas unos días después de que saliera a la luz la ruptura sentimental entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, poniendo fin a un año de relación caracterizado por las constantes idas y venidas. Este nuevo revés emocional para el diestro añade un componente extra de tensión a una etapa personal compleja, en la que el reajuste de sus tiempos y rutinas podría estar influyendo directamente en la coordinación familiar.

Pese a la crudeza de las fotografías y a las evidentes diferencias de criterio captadas por las cámaras, el eje fundamental que une a González y Rivera sigue siendo el bienestar de su hijo. Desde que en octubre de 2022 decidieran poner punto final a su matrimonio tras trece años de historia en común, ambos han apostado por mantener una convivencia pacífica y centrada exclusivamente en la crianza del menor.

A lo largo de estos años, Eva González ha defendido públicamente la faceta paternal de su exmarido en diversas comparecencias ante los medios, asegurando que es "un buen padre" y subrayando que jamás pronunciará una mala palabra contra él. Este compromiso mutuo sugiere que, más allá de las fricciones puntuales propias de la organización cotidiana, la estabilidad del pequeño continúa siendo la prioridad absoluta para ambos.