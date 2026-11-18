El sanchismo ha encontrado en Alba Carrillo a su nueva y más estrambótica abanderada mediática. La que fuera rostro habitual de la prensa rosa y colaboradora vinculada en su día a entornos conservadores ha protagonizado una metamorfosis ideológica tan fulgurante como rentable para los platós de televisión. Reconvertida en autoproclamada "pasionaria rubia" y "muy roja", la exmodelo ha asumido el papel de defensora acérrima del presidente del Gobierno, utilizando el atril televisivo y las redes sociales como una trinchera ideológica.

Su reciente entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa Fuera de Control de La Séptima, junto a Marta Márquez, fue un bochornoso ejercicio de sumisión mediática tan evidente que hasta los sectores más templados lo calificaron de masaje a dos manos. Una alfombra roja en toda regla que la propia Carrillo defiende sin complejos, mientras arremete con insultos de taberna contra todos aquellos que se atreven a cuestionar su trabajo.

Es el caso de Federico Jiménez Losantos, que retrató el esperpento televisivo de Fuera de Control, al que calificó de un peloteo todavía más sonrojante que el de David Broncano. El locutor señaló que la presentadora está muy ocupada derritiéndose con el presidente, añadiendo que un poco más y tienen que llevar la fregona ante semejante espectáculo repugnante. El director de Es la Mañana de Federico aprovechó también para desmontar las delirantes declaraciones de Pedro Sánchez durante la entrevista respecto a los supuestos genes árabes de Santiago Abascal, tildando al presidente de racista y recordando episodios de su gestualidad pública que evidencian una preocupante doble moral.

Agora non, cariño, papá está vendo o enésimo brote de dona Alba Carrillo Madrera. pic.twitter.com/o3Vf2NAjfd — Javi CS (@JaviCalvinho) November 17, 2026

Otra de las más críticas con el papel de Alba Carrillo y su compañera de programa fue Pilar Rahola, quien calificó el encuentro en el plató como "un masaje, no sé si con final feliz".

Lejos de asumir la crítica profesional ante una entrevista que de periodística tenía más bien poco, Carrillo optó por recurrir al insulto a través de las redes sociales. Contra Federico Jiménez Losantos, la exmodelo no dudó en lanzarle el descalificativo de "viejo verde de bareto". Más agria e infantil fue su embestida contra Pilar Rahola, a la que acusó de teñir sus críticas de un supuesto machismo y de forzar el acento asegurando que se hace la supercatalana, para rematar su alegato con un soez y despectivo "tonta del culo".

Para la tertuliana, las críticas de ambos responden puramente a una cuestión de envidia por no haber tenido el privilegio de agasajar al líder del Ejecutivo. En un alarde de sinceridad tan zafio como revelador, Carrillo sentenció que ella chupa "lo que le da la gana": "Chupo literal y metafóricamente lo que me da la gana y a quien me da la gana. Estoy harta de los periodistas que cuando hacen entrevistas quieren sobresalir sobre el entrevistado. 'Soy el más incisivo, he ido al fondo de la cuestión'".