A falta de once días para que los españoles acudan a las urnas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, diversas figuras del mundo de la cultura y el entretenimiento han comenzado a pronunciarse públicamente en un clima marcado por la polarización política. Entre ellas destaca la cantante Aitana Ocaña, quien ha aprovechado el altavoz de la gala anual de los premios de la revista GQ —donde ha sido reconocida como Mujer del Año— para lanzar un alegato de corte político y social con el que pretende movilizar a su audiencia.

Después de que hace meses pidiese "freír a impuestos" a las rentas altas y justificase tener tres casas, la intérprete catalana ha decidido posicionarse en pleno periodo preelectoral, emulando el perfil activista que figuras internacionales como Taylor Swift han adoptado en Estados Unidos. Según recoge la propia publicación y diversos perfiles en redes sociales, Aitana ha apelado a la "empatía" y ha pedido explícitamente a la sociedad que siga "avanzando y no retrocediendo", emulando así la consigna habitual en los discursos del bloque progresista; de hecho, Sánchez lo repite en todas sus intervenciones.

La artista trata así de abanderar las preocupaciones de los jóvenes respecto al acceso a la vivienda y la precariedad laboral, aunque esa no sea precisamente su realidad: "Tengo 27 años y sé que estoy en una situación muy, muy privilegiada. Pero me es inevitable pensar en gente de mi generación a la que le es imposible independizarse, que le es imposible vivir una vida tranquila aunque trabaje muchísimo y a la que le es imposible pensar en un futuro sin incertidumbre". Asimismo, ha vinculado su mensaje a las reivindicaciones feministas, asegurando que, pese a las libertades conquistadas por generaciones anteriores, las mujeres siguen "viviendo con miedo, con violencia y en desigualdad".

Aitana pide seguir avanzando y no retroceder de cara a las elecciones del 29N. ❤️🧡 pic.twitter.com/bhFm98pKfH — Miguel. (@miguelahc992) November 19, 2026

Contradicciones en el discurso

La incursión de Aitana en el debate sobre las dificultades de emancipación juvenil contrasta con las recientes polémicas protagonizadas por la propia artista en torno a la fiscalidad y la acumulación de bienes inmuebles. En declaraciones anteriores a la misma cabecera, la cantante respaldó el endurecimiento de la presión fiscal sobre las rentas altas: "Dicen que a las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos. Y estoy completamente de acuerdo. La mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar".

Sin embargo, su intento de erigirse en portavoz contra las dificultades de acceso a la vivienda ha generado críticas debido a la magnitud de su propio patrimonio. Pese a haber censurado públicamente a los grandes tenedores —señalando de forma arbitraria a quienes poseen diez inmuebles—, la propia intérprete llegó a acumular cuatro propiedades, un hecho que ya suscitó controversia tras su paso por el programa La Revuelta, de David Broncano.

Para justificar esa situación patrimonial frente a los reproches recibidos, Aitana alegó falta de madurez en el pasado y precisó que actualmente mantiene tres viviendas destinadas a su uso personal —incluida una residencia en Miami por motivos profesionales— y una cuarta en régimen de alquiler. Aunque la artista sostiene que no especula con el mercado inmobiliario y que mantiene su residencia fiscal en España, sus intervenciones públicas evidencian la fricción entre un discurso que denuncia la imposibilidad de los jóvenes para acceder a un techo y una realidad personal marcada por la tenencia de múltiples activos inmobiliarios.