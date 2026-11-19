Un año más la cita de la gala de la Fundación Querer marca el pistoletazo de salida de la Navidad. Los fondos recaudados van destinados a la investigación para niños con enfermedades neurológicas y conseguir una vida lo más agradable posible.

Una convocatoria a la que asistieron más de 400 invitados. Unos de los primeros en llegar fueron Margarita Vargas, madrina de la fundación, y su marido Luis Alfonso de Borbón. Toda una sorpresa fue la aparición de Telma Ortiz, que en todo momento se mostró muy esquiva con la prensa: saludó con una sonrisa y desapareció evitando hacer declaraciones.

Eugenia Martínez de Irujo, siempre fiel a la cita, asistió con su marido Narcis Rebollo. La duquesa de Montoro, íntima amiga de Pilar García de la Granja, comentó el gran cariño que se tienen desde hace décadas y que siempre acudirá y mostrará su apoyo por la magnífica labor que hace. "Le debo mucho por temas personales, que no viene al caso explicar ahora. Pilar, siempre me vas a tener a tu lado".

Patricia Pardo y Cristian Gálvez, fieles asistentes a esta gala, están a punto de celebrar su cuarto año de matrimonio. Joaquín Prat, un año más, ha sido el encargado de realizar la presentación y posterior rifa, cuyos fondos van a parar como es lógico a la fundación. Los asistentes han pujado por viajes, lotes de productos, un reloj de alta gama y demás.

José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, un año más ha colaborado a esta causa. Enrique Cerezo es otra de las personas que ha apoyado a esta fundación desde sus comienzos para que los niños que están en el colegio de Pepe (hijo de Pilar) puedan desarrollar terapias relacionadas con el deporte. Otros de los asistentes fueron Cristina Tárrega y su marido Mami Quevedo, Manu Tenorio y Silvia Casas, al igual que Angélica de la Riva y Marcos de Quinto, Cuca Gamarra o María Dolores de Cospedal, que fue una de las muchas que pidió hacerse una foto con la gran estrella de la noche, que sin lugar a dudas fue Marc Cucurella, que llegó acompañado de su esposa, Claudia Rodríguez. Desde el momento que el matrimonio apareció fue una auténtica locura. El defensa del Real Madrid atendió a todo el mundo y no paró de hacerse fotos con todos los que se lo pidieron: se paseó por el comedor saludando a todos los asistentes y agradeciendo las muestras de cariño. Como es sabido, en el matrimonio uno de sus hijos es autista, así lo declaró su padre hace tiempo y toda la familia está volcada con el pequeño.