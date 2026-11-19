El humorista y presentador Manolo Sarriá ha negado de forma rotunda las acusaciones de presunto acoso sexual formuladas contra él por una trabajadora del concurso televisivo Atrápame si Puedes, espacio que conduce en Canal Sur Televisión. A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación por su abogado, Antonio Caracuel, el antiguo integrante del Dúo Sacapuntas ha defendido su inocencia, ha pedido respeto a sus garantías procesales y ha asegurado que colaborará en todo momento para esclarecer lo sucedido.

Según detalla la defensa del comunicador en la nota difundida este jueves, Sarriá "sabe que se trata de una acusación grave y, precisamente por eso, es el primer interesado en que se investigue a fondo". El texto subraya además que el presentador "no va a discutir su relato en los medios de comunicación" y que "respeta las decisiones organizativas adoptadas por la cadena y la productora" tras activarse los protocolos internos correspondientes.

"Nuestro representado ofreció su colaboración desde el primer día y la mantendrá hasta el final, también ante cualquier autoridad que llegue a intervenir", señala el letrado en el escrito, donde manifiesta su plena confianza en que las pesquisas se desarrollarán con total imparcialidad. Asimismo, el comunicado advierte de que Sarriá ejercerá los derechos legales y contractuales que le correspondan en caso de ser necesario y solicita respeto a su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Los hechos denunciados en la Isla de la Cartuja

La denuncia contra el veterano humorista fue interpuesta tanto ante la empresa encargada de la producción del formato como ante la Policía Nacional por una maquilladora perteneciente a una subcontrata de la productora MediaSur, filial del grupo Mediaset.

Los hechos investigados se remontan al miércoles de la semana pasada y tuvieron lugar en la sala destinada a maquillaje durante una jornada de grabación del concurso en las instalaciones de Canal Sur Televisión en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. De acuerdo con los datos que han trascendido sobre el episodio, la puerta de la estancia permanecía abierta, aunque en el interior de la habitación únicamente se encontraban en ese momento el presentador y la trabajadora denunciante.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la productora MediaSur abrió un procedimiento instructor en aplicación del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual contemplado en su plan de igualdad, comunicando formalmente la situación a la dirección de la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA).

Como medida cautelar y de "máxima prudencia y responsabilidad corporativa", la dirección del ente público andaluz decidió apartar de la parrilla las entregas del programa conducidas por Sarriá hasta conocer las conclusiones de la investigación interna. Atrápame si Puedes, uno de los espacios de mayor audiencia en el prime time de la cadena autonómica, vio suspendida su emisión el jueves y el viernes de la semana pasada. Esta misma semana el concurso ha regresado a la programación, aunque conducido por el actor Antonio Garrido, quien ya había sustituido al humorista malagueño en ocasiones anteriores.

Tolerancia cero y antecedentes recientes en la RTVA

Desde Canal Sur Televisión han trasladado su "máxima preocupación" ante el caso y han puesto en marcha de inmediato sus mecanismos internos de seguimiento, trasladando la información a la Comisión de Igualdad de la RTVA tras calificar los hechos denunciados como "muy graves". Fuentes del ente público han recalcado que el apartamiento temporal del presentador tiene carácter estrictamente preventivo y "no supone prejuzgar los hechos denunciados ni el resultado de la investigación", reiterando su compromiso de "tolerancia cero frente al acoso sexual" y su plena disposición a colaborar con la productora y las autoridades.

Una vez concluya el expediente instructor abierto por MediaSur, la cadena autonómica valorará las medidas definitivas que resulten procedentes dentro del ámbito de sus competencias.

Este episodio se produce apenas unos meses después de que la propia RTVA decidiera endurecer sus controles internos en esta materia. El pasado mes de junio, la Comisión de Igualdad del ente público acordó reforzar los protocolos contra el acoso sexual y remitirlos de forma expresa a todas las productoras y empresas externas que trabajan para la cadena, una decisión adoptada tras la denuncia por presunta agresión y acoso sexual a una reportera que motivó el cese del entonces director general de la productora ADM, Gustavo Fuentes.