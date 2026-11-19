Compromiso firme frente a una de las realidades más silenciadas de la sociedad. Isabel Preysler ha dado un paso al frente en el ámbito asistencial al aceptar la presidencia de honor de la Fundación No Me Toques, una entidad sin ánimo de lucro dedicada íntegramente a combatir la lacra de los abusos infantiles y a prestar protección integral a los menores vulnerables. La puesta de largo de la iniciativa tuvo lugar en las instalaciones del Club Vega, espacio situado en la capital y gestionado por su yerno, el empresario Íñigo Onieva.

La madre de Tamara Falcó —ausente en la cita por estrictos motivos laborales— compareció arropada por su entorno familiar y no eludió tomar la palabra. Pese a que no es habitual que la celebridad pronuncie discursos formales en convocatorias públicas, la trascendencia de la causa motivó una intervención rotunda en la que apeló a su condición de madre y abuela: "He sido muy afortunada en la vida. He tenido una niñez feliz. Tengo cinco hijos y diez nietos maravillosos. Y sentí que debía devolver algo a la sociedad".

Preysler explicó ante los asistentes que el testimonio de una persona cercana le abrió los ojos sobre el alcance y la crudeza de esta realidad cotidiana, recordando que este drama puede estar mucho más próximo de lo que comúnmente se cree. Ante los medios de comunicación, instó a romper la opacidad que envuelve estos delitos: "Ha sido un tema tabú durante muchos años y lo sigue siendo. Creo que a los niños hay que darles voz, porque los niños no se defienden solos".

Con un mensaje nítido y sin ambages respecto a la exigencia de responsabilidades, la nueva presidenta de honor subrayó el deber moral de respaldar a los afectados: "Aquí lo importante son las víctimas, y solo hay un culpable, que es el agresor". Asimismo, destacó el apoyo total recibido por parte de toda su familia para abanderar esta causa y agradeció la implicación de Onieva, quien facilitó la sede del encuentro para amparar a menores indefensos.