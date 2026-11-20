A escasos días de que su libro autobiográfico vea la luz, Gabriela Guillén ha comparecido públicamente para ofrecer nuevos detalles sobre su contenido y despejar incógnitas sobre su vínculo con Bertín Osborne. Tras coincidir recientemente el cantante con su exmujer, Fabiola Martínez, en un acto benéfico en Madrid, Gabriela ha querido zanjar las especulaciones sobre el trato que mantiene con el presentador y la relación de este con el menor que tienen en común.
Uno de los aspectos más comentados ha sido el hecho de que el niño aún no haya conocido a sus hermanas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne. Guillén ha insistido en que dicha circunstancia no responde a ningún impedimento por su parte. "De ese tema no voy a opinar más porque ya os he dicho todo lo que tenía que decir", señaló, recalcando que no está en su mano propiciar el encuentro y que jamás va a forzar el contacto: "Es algo que lo tienen que decidir ellos y yo no puedo imponer que vean a mi hijo. No puedo imponer que lo quieran".
Respecto a la publicación de sus memorias, la empresaria ha confirmado que el artista formará parte del relato por tratarse de una figura relevante en su trayectoria personal, si bien descartó cualquier ánimo de revancha. "Este libro no es un propósito para acusar ni pedir cuentas", afirmó con rotundidad. Aunque admitió que persiste cierto pesar por la reacción inicial ante el embarazo, dio por superado aquel episodio y subrayó que su máxima prioridad es la crianza de su hijo, al que definió como una bendición.
En cuanto a su situación sentimental, Guillén desmintió tajantemente que mantenga algún tipo de esperanza romántica. "Yo me he enamorado de él por muchas cosas (...). : "Ahora mismo tenemos una bonita relación. Con lo cual, me quedo con eso. Yo me he enamorado de él por muchas cosas... pero bueno, la situación, las cosas se han tornado a otra... Yo le he tenido muchísimo cariño, le tengo mucho cariño y he estado muy enamorada de él. Eso no es un secreto y me ha dado lo mejor que tengo en la vida, lo mejor que tengo en la vida, que es mi hijo. Pero yo no estoy enamorada de él" ha sentenciado. Asimismo, describió a Osborne como alguien afectuoso cuando coincide con el menor, destacando que el niño siente devoción por su padre.
Por último, Guillén valoró la reciente entrevista concedida a la revista ¡Hola! por Carlos, hijo de Bertín y Fabiola Martínez. Con palabras de afecto hacia el joven, consideró que está preparado para afrontar el escrutinio público y las críticas habituales del entorno mediático gracias a la educación y el respaldo brindados por sus progenitores.