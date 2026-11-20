Las alarmas sobre una posible segunda oportunidad sentimental entre Shakira y Antonio de la Rúa saltaron con fuerza en los últimos días a raíz de las informaciones difundidas en el programa Vamos a Ver. En el espacio televisivo presentado por Patricia Pardo, un testigo aseguraba haber cenado con ellos en Barranquilla y haber presenciado "besos, caricias y momentos de complicidad", afirmando que la reconciliación era "un secreto a voces" en la ciudad colombiana y que el empresario había roto su relación con Daniela Ramos.

Sin embargo, el entorno de la artista ha salido al paso para frenar estas especulaciones. Según ha podido saber ¡Hola! en exclusiva, Shakira y Antonio de la Rúa no han vuelto a ser pareja. Tomás Palacios, publicista de la barranquillera, ha desmentido tajantemente a la citada publicación que ambos hayan sido vistos besándose y ha subrayado que el vínculo que los une en la actualidad es exclusivamente profesional. "Se ha intensificado su relación laboral, no la romántica", aseguran desde el círculo cercano de la cantante.

Una alianza estrictamente profesional

De acuerdo con el representante de la artista, ambos se guardan mucho cariño y el argentino ha tenido un papel clave en la organización de la exitosa residencia europea de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que Shakira ofreció más de diez conciertos en Madrid hace poco más de un mes.

Precisamente, las especulaciones sobre su acercamiento venían alimentándose desde el cierre de dicha etapa en la capital española, el pasado 12 de octubre. Aquella noche, sobre el escenario, la cantante dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a su expareja por su implicación detrás de las cámaras y en la creación del recinto Macondo Park: "Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, un amigo del alma: Antonio de la Rúa".

De pareja icónica a socios de confianza

La historia entre la cantante y el empresario argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, comenzó en el año 2000 tras conocerse en una cena en Buenos Aires. Durante una década formaron una de las parejas más mediáticas del panorama internacional, etapa en la que él dejó su carrera en la comunicación política para gestionar la trayectoria de Shakira durante su gran salto global con el álbum Laundry Service, inspirando además temas como Día de enero.

Su relación sentimental llegó a su fin en agosto de 2010 —anunciándose oficialmente en enero de 2011— y dio paso a un periodo complejo marcado por una batalla legal en 2012, cuando De la Rúa reclamó judicialmente una compensación económica por su labor como representante, demanda que finalmente fue desestimada a favor de la artista.

Tras rehacer sus vidas por separado —ella junto a Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, y él junto a Daniela Ramos—, el acercamiento entre ambos se produjo de forma gradual tras la ruptura de la colombiana en 2022. En 2024, tras la salida del anterior mánager de la cantante, Jaime Levine, Shakira reincorporó discretamente a De la Rúa a su equipo para encargarse de áreas como la gestión empresarial, los patrocinios y la logística de su gira mundial, consolidando así una etapa en la que, según confirma su entorno a ¡Hola!, prima únicamente el respeto mutuo y el trabajo en equipo.