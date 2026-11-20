Taylor Swift atraviesa uno de los momentos más dulces tanto en lo profesional como en lo personal. La cantante estadounidense regresó recientemente a Nashville, la cuna de la música country donde dio sus primeros pasos hacia el estrellato mundial, para protagonizar una noche histórica: su ingreso oficial en el Salón de la Fama de Compositores,convirtiéndose en la artista más joven en entrar en la prestigiosa institución hasta la fecha.

Para una cita tan señalada, la ganadora de catorce premios Grammy acaparó todos los flashes con un estilismo de alto impacto económico y estético. Swift apostó por un elegante diseño de Óscar de la Renta, que combinó con una espectacular selección de alta joyería valorada en más de 2,6 millones de dólares. La pieza central de su conjunto fue un deslumbrante collar de diamantes de 65 quilates tasado en dos millones y medio de dólares, rematado con unos pendientes de diamantes valorados en 128.000 dólares.

La gran ausencia de su marido Travis Kelce

Aunque estuvo rodeada en todo momento por el cariño del público y de sus admiradores en Nashville, la velada tuvo una notable ausencia para la intérprete: la de su marido, Travis Kelce. El jugador de los Kansas City Chiefs no pudo acompañarla en esta gala debido a sus compromisos deportivos en plena competición.

La pareja, que mantiene una sólida relación desde que comenzaron su romance en el verano de 2023, selló su historia de amor el pasado 3 de junio en Nueva York, donde contrajeron matrimonio en uno de los enlaces más mediáticos del año.