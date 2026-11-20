El final de la relación sentimental entre Tana Rivera y el matador de toros Andrés Roca Rey continúa generando reacciones colaterales en su entorno más próximo. Uno de los nombres que ha quedado situado en el centro de los comentarios es el de Tomás Páramo. El conocido creador de contenido, que mantenía una estrecha amistad con ambos, sorprendió recientemente al dejar de seguir a la joven en redes sociales, un movimiento que muchos interpretaron como una toma de partido inequívoca en favor del diestro peruano.

Las especulaciones en torno a este distanciamiento aumentaron notablemente después de que Páramo viajara junto a su mujer, María García de Jaime, y Victoria Federica de Marichalar tanto a Perú como a México con el propósito de arropar a Roca Rey en el inicio de su temporada americana. El inesperado desencuentro virtual propició que se hablara de un distanciamiento abrupto con la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, quien hasta la fecha formaba parte habitual de su círculo íntimo.

Con motivo de su presencia en una entrega de premios, Tomás Páramo ha decidido romper su silencio y aclarar lo sucedido. Sin eludir la incomodidad de la cuestión, el comunicador admitió que no se siente cómodo teniendo que dar explicaciones sobre sus amistades: "Nosotros somos personas públicas, pero también tenemos una vida privada y una vida íntima, y creo que hay cosas que no merece la pena tener que explicar, sobre todo, porque realmente pienso que no le importan a nadie", argumentó al inicio de su intervención ante los medios.

Páramo entonó el mea culpa y reconoció que su proceder respondió a un arrebato pasajero. "Si tengo que justificar algo es que a veces todos cometemos momentos de impulso. Todos podemos tener nuestras razones, creo que para una persona de 30 años adulta pues hacer algo así, es un gesto que sobre todo a mí no me representa", confesó con franqueza, asumiendo la repercusión pública de sus actos y prefiriendo zanjar el asunto para preservar la tranquilidad personal.

En relación con el desenlace de la historia de amor entre la nieta de la duquesa de Alba y el torero, el madrileño quiso mostrarse conciliador, recordando el afecto compartido. "Obviamente cuando las cosas van bien pues todo el mundo se alegra, y cuando las cosas pues no salen como se espera pues también todo el mundo sufre", señaló, antes de concluir que las decisiones se toman buscando lo mejor para cada uno de los involucrados, convencido de que, con el tiempo, todas las vivencias adquieren su verdadero sentido.