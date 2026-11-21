Pocas estrellas internacionales poseen una biografía sentimental tan intensa, mediática y comentada como Jennifer Lopez. A lo largo de su dilatada trayectoria en la música y el cine, la artista neoyorquina ha pasado por el altar en cuatro ocasiones, acumulando un historial amoroso marcado por grandes pasiones y resonantes separaciones. Lejos de esconder ese pasado bajo la alfombra, la cantante y actriz ha decidido hacer balance de sus cuatro matrimonios fallidos con una sinceridad desarmante, analizando el aprendizaje personal que se esconde detrás de cada una de sus rupturas.

La propia estrella resume ese recorrido sentimental cuadruplicado con una mirada reflexiva sobre sus errores y aciertos: "Hubo amor, desamor y también lecciones que aprendí en tales uniones. Casarse y divorciarse cuatro veces fue como aprender lo mismo, repetidamente". Una lista de enlaces que comenzó junto a Ojani Noa, continuó con el bailarín Cris Judd, vivió una etapa fundamental junto al cantante Marc Anthony —padre de sus hijos— y culminó en su mediática segunda oportunidad con el actor y director Ben Affleck.

El golpe tras divorciarse de Ben Affleck

Precisamente su historia con Ben Affleck fue una de las que más profundamente marcó a la intérprete. Jennifer Lopez estuvo muy enamorada del actor estadounidense y, cuando surgió la ruptura definitiva tras su matrimonio, necesitó tomarse un tiempo a solas para digerir y asimilar esa nueva decepción sentimental. De aquel proceso de introspección extrajo una conclusión vital sobre cómo afrontar las crisis amorosas: "Tuve que descubrirme a mí misma cada vez que comenzaba otra relación".

En una reciente confesión periodística, la artista profundizó todavía más en esa evolución emocional, asegurando que la clave no reside en las acciones de la otra persona, sino en la madurez con la que uno mismo gestiona el dolor: "Te das cuenta de que no importa lo que te hagan los demás ni nada parecido, lo que sí es preciso es cómo reaccionas en esas situaciones, la de descubrirme a mí misma cada vez".

Esa naturalidad para hablar de su vida privada también la ha trasladado al escenario frente a sus seguidores, donde nunca le ha importado bromear sobre sus repetidas crisis matrimoniales. En una ocasión, mientras utilizaba los dedos de una de sus manos para enumerar en público sus cuatro aventuras sentimentales fallidas, un espectador le gritó desde el patio de butacas: "¡Te quedan seis dedos más!". Lejos de molestarse, Jennifer Lopez encajó el comentario con total deportividad y sentido del humor.

Brett Goldstein, el nuevo amor británico de Jennifer Lopez

Tras cerrar definitivamente la etapa junto a Ben Affleck, el corazón de la artista vuelve a latir con fuerza al lado de un rostro muy popular de la televisión y el cine internacional. Su actual compañero sentimental es el actor británico Brett Goldstein, mundialmente conocido por haber protagonizado la exitosa serie Ted Lasso y por su participación en la comedia romántica Office Romance. A sus cuarenta y seis años, el intérprete londinense compagina su faceta delante de las cámaras con una reconocida trayectoria como guionista, aportando un perfil discreto y creativo a la vida de la diva del Bronx.

Con la perspectiva que dan los años y tras haber plasmado sus recuerdos en sus memorias hasta en dos ocasiones, la cantante mira hacia el futuro con optimismo: "La vida es larga", concluye convencida. A pesar de las turbulencias en el terreno amoroso, reivindica su carácter incansable sobre los escenarios: "Yo soy una soñadora, valiente cuando he de enfrentarme al público que llena allí donde actúo, a veces cincuenta mil personas, para las que canto, bailo y hago piruetas si es necesario".

Estreno de JLO Show Live in Las Vegas

Ese despliegue físico y artístico quedará retratado ahora en la pantalla. Este 26 de noviembre se estrena en Las Vegas —ciudad donde la artista pasa la mayor parte de su tiempo cuando no se encuentra inmersa en una gira internacional— una película documental con imágenes de su más reciente espectáculo en directo. Titulada The JLO Show Live in Las Vegas, la producción llegará al público global a través de su distribución en streaming de la mano de la plataforma Paramount+, reafirmando que, más allá de sus vaivenes sentimentales, Jennifer Lopez sigue reinando en el mundo del espectáculo.