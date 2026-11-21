La actriz Macarena Gómez aseguró que vive la etapa con más trabajo de su carrera durante una visita no anunciada a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, en esRadio. Gómez entró en el estudio en mitad de la tertulia con un "nos hemos colado".

La acompañaba Patricia García Méndez, con quien había ido a promocionar una obra de teatro Te quiero si no estás, que se representa en el Teatro Capitol todos los fines de semana hasta el 27 de diciembre. Gómez resumió el argumento así: "Somos dos hermanas distanciadas emocionalmente y físicamente y solo nos encontramos en tanatorios de familiares". Añadió que "es una tragicomedia" en la que salen las rencillas del pasado, la familia política, "los ex, problemas de herencia".

Una pregunta en tono de broma

La conversación llegó a la edad por una frase irónica que se escuchó en el estudio: "Y no te dan trabajos porque eres mujer y porque eres mayor". Gómez respondió con un "¡Cállate!" entre risas, y García Méndez apostilló: "Vergüenza, qué vergüenza".

Después, la actriz contestó en serio: "Vamos a ver, te voy a decir una cosa, yo creo que es la época que más estoy trabajando en mi vida". Daniel Carande, redactor de Diez Minutos, le recordó que lleva tiempo con mucha actividad, y ella le dio la razón: "Llevo años trabajando, Dani, es verdad. Soy una afortunada, lo he de decir".

Cuatro estrenos en cuatro viernes

Gómez detalló su calendario de estrenos semana a semana: "Este viernes una peli, el viernes pasado estreno una peli, el viernes anterior una obra de teatro y el viernes que viene otra película". En el programa no dio los títulos de las películas.

Con ese ritmo, la actriz desvinculó la cantidad de trabajo de los años que tiene: "No paro de trabajar, pero yo no es una cuestión de edad, es una cuestión de que la gente...".

A García Méndez, coprotagonista y productora de la obra, tanta actividad le favorece. "A mí me está viniendo muy bien que estrene tanto", explicó.

Menos papeles a los 25

Gómez comparó su situación actual con la de sus primeros años en la profesión. "Cuando acababa de empezar a los 21, era la época en que menos trabajaba, era más jovencita y a mí no me salían series de adolescentes", recordó.

Al hablar de su edad, se refirió a sus "casi 50" y contó que su padre la corrige cuando redondea: "Todavía no tienes 50, 48, no me hagas más viejo". Federico Jiménez Losantos bromeó con que el coqueto era él, y la actriz le trasladó un saludo de su padre: "Oye, te manda muchos recuerdos, Federico."

Elegir papeles no es Hollywood

Isabel González, subdirectora del programa, planteó después si un actor puede hacer cualquier papel o si hay personajes que no le encajan. Gómez rechazó la idea de que en España los intérpretes puedan escoger. "Aquí no estamos como en Hollywood y no hay ninguna Nicole Kidman que pueda permitirse el lujo de decir: 'Hago esta serie o esta película'".

En la tertulia salió también el nombre de Megan Montaner, y Gómez la puso como ejemplo de actriz con mucha carga de trabajo: "Claro, que Megan no para de trabajar, hace serie tras serie". Contó que la conoce bien porque coincidieron en un rodaje: "Yo me llevo muy bien con Megan porque hice con ella 30 monedas de Álex de la Iglesia".

Producir teatro y perder dinero

Cuando González preguntó quién produce Te quiero si no estás, la actriz recordó su experiencia como productora en la temporada anterior: "Yo en la obra que vine a promocionar el año pasado, Yocasta, con mi querido amigo Dámaso Conde, la producía yo, me arruiné". Enseguida matizó la expresión: "No gané dinero, perdí dinero, claro, es que el teatro es muy complejo de producir".

La actriz defendió las ayudas públicas a la cultura frente a Jiménez Losantos, aunque aclaró su caso personal: "yo sí estoy a favor de la subvención, pero yo nunca he pedido una subvención". Puso el acento en otra herramienta: "Lo que hay que trabajar mucho son por los incentivos fiscales, igual que hay incentivos fiscales maravillosos en Canarias, en Navarra y en el País Vasco".

Un oyente escribió durante la emisión que "si Macarena Gómez fuese ministra de Cultura, otro gallo cantaría". Ella primero siguió la broma y luego se desmarcó: "No quiero ser ministra de Cultura, claro que no, porque yo soy actriz".