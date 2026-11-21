Paolo Bulgari, uno de los responsables de convertir la joyería familiar en una de las grandes referencias internacionales del lujo, ha fallecido este sábado a los 89 años. Su familia ha comunicado la noticia a través de una nota en la que ha destacado su trayectoria empresarial, su vínculo con Italia y su dimensión humana.

"Ha fallecido el joyero más grande de nuestro tiempo", señala el comunicado. Sus familiares lo han recordado como "una figura extraordinaria" y han resaltado "su profunda humanidad y el talento de un empresario que amaba Italia y fue su embajador en el mundo". El funeral se celebrará el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas en la basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma.

En las redes sociales de la marca también han emitido un comunicado: "Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Paolo Bulgari, nieto del fundador de la empresa Sotirio Bulgari y presidente del Grupo Bvlgari desde 1984", han señalado en las primeras líneas.

Posteriormente han explicado que Paolo Bulgari "comenzó a colaborar con su padre en 1960, especializándose en el conocimiento de piedras preciosas, de las que fue uno de los principales expertos del mundo, y refinando la sensibilidad y el sentido estético que están en la raíz del estilo Bvlgari".

"Un alma creativa verdadera, vertió su corazón en su artesanía y en nutrir los talentos de los jóvenes diseñadores, dejando una marca imborrable en el mundo de la joyería. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y todos aquellos que tuvieron el honor de compartir este viaje con él", han asegurado a continuación.

La familia Bulgari tomó las riendas de la firma

Paolo Bulgari pertenecía a la tercera generación de la familia vinculada a la casa de joyería. Era nieto de Sotirio Bulgari, fundador de la firma, y asumió responsabilidades en la empresa junto a sus hermanos Gianni y Nicola. Tras la muerte de Giorgio Bulgari en 1966, la dirección pasó a sus hijos. En un primer momento, Gianni, el mayor, ocupó un papel central en la gestión, con el apoyo de su prima Marina, hija de Costantino Bulgari.

En la década de 1980, Paolo y Nicola asumieron, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia de la compañía. Para la gestión operativa confiaron en su sobrino Francesco Trapani, hijo de su hermana Lia. Trapani se incorporó a la empresa en 1981 y fue nombrado director ejecutivo en 1984. Durante casi tres décadas dirigió la transformación de Bulgari en uno de los principales grupos internacionales del sector del lujo.

De la joyería a una marca internacional

La expansión de Bulgari comenzó a tomar impulso fuera de Italia durante la década de 1970, con aperturas en ciudades como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo. La presencia en estos mercados contribuyó a consolidar el nombre de la firma entre las grandes marcas internacionales.

La compañía amplió progresivamente su actividad más allá de la joyería. A sus colecciones de piezas preciosas incorporó relojes, accesorios, artículos de cuero y perfumería, construyendo un universo comercial que abarcaba distintas áreas del lujo.

Uno de los rasgos más reconocibles de la marca es su denominación, escrita con una V latina en lugar de la U. Esta grafía, inspirada en la tradición del alfabeto latino, se convirtió en una de sus señas de identidad.

La venta a LVMH y la fundación contra la pobreza

En 2011, la familia vendió Bulgari al grupo francés de lujo LVMH por aproximadamente 3.700 millones de euros. La operación integró la firma italiana en uno de los mayores conglomerados internacionales del sector.

Años después, en 2019, se creó la Fundación Paolo Bulgari, centrada en proyectos destinados a combatir la desigualdad y la pobreza. La trayectoria de Paolo Bulgari quedó así ligada tanto al desarrollo internacional de la empresa familiar como a su continuidad más allá de la joyería.