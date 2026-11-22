Antonella Roccuzzo ha roto de forma tajante su habitual discreción para salir al paso de una oleada de rumores y especulaciones sobre el supuesto paso por el quirófano de su marido, Lionel Messi. La empresaria argentina ha decidido plantarse y desmentir de manera rotunda las informaciones difundidas por una cirujana estética que aseguraba sin pudor que el ídolo mundial del fútbol se había sometido nada menos que a seis intervenciones quirúrgicas para transformar su aspecto físico. En dicho análisis viral, la especialista señalaba supuestos retoques estéticos en los ojos, el mentón, la nariz, la dentadura y otras partes del cuerpo del deportista, desatando un intenso debate en redes sociales sobre la evolución de su imagen a lo largo de los años.

Lejos de guardar silencio o dejar que la bola de nieve siguiera creciendo, la esposa del astro argentino respondió con una contundencia poco habitual en ella para frenar en seco las falsas apreciaciones sobre la apariencia física de su marido. Con un mensaje directo y sin margen para dobles interpretaciones, Roccuzzo desacreditó punto por punto el diagnóstico de la profesional: "No diste ni una en el clavo", le imputó públicamente a quien había difundido la teoría de los múltiples retoques, dejando claro que el cambio natural del futbolista desde sus inicios hasta la actualidad no responde a ningún tipo de paso por la clínica estética.

Para zanjar definitivamente cualquier tipo de sospecha o rumorología sobre supuestos tratamientos faciales o corporales, la mujer de Messi fue todavía más categórica en su desmentido y cerró la puerta a cualquier especulación futura: "Jamás mi marido se ha sometido a operación alguna para cambiar su fisonomía", sentenció Antonella Roccuzzo, desmontando por completo el relato que había circulado con fuerza durante las últimas horas y dejando en evidencia la falta de rigor de quienes analizan rostros ajenos sin conocimiento médico real del paciente.

La disculpa de la cirujana tras quedar en evidencia

Ante el enorme revuelo mediático generado por la respuesta de Antonella Roccuzzo y la contundencia de un desmentido que dejó sin argumentos su teoría inicial, la cirujana objeto de esta denuncia pública no tuvo más remedio que dar marcha atrás y pedir disculpas por haber difundido información falsa sobre el jugador argentino. Sin embargo, lejos de asumir plenamente su error profesional al atribuir cirugías inexistentes a una figura pública de alcance mundial, la especialista intentó justificar su publicación con una excusa que no ha evitado las críticas de los seguidores del futbolista: "Lo hice pensando en aquellas personas que se someten a un tratamiento de esas características", aseguró a modo de disculpa tras quedar retratada.

La hermética vida de Messi y Antonella en Miami

Este inesperado cruce de declaraciones ha sacado momentáneamente a la pareja de la absoluta calma y privacidad que disfrutan actualmente en Miami, ciudad en la que han establecido su residencia familiar lejos del frenesí mediático europeo. Ya retirado de la selección argentina tras haber tocado el cielo con la albiceleste, Lionel Messi continúa disfrutando sobre el césped del deporte que lo convirtió en leyenda mundial, pero lo hace ahora desde una perspectiva mucho más relajada, sin el desgaste físico ni los exigentes compromisos oficiales que marcaron su triunfal e irrepetible pasado deportivo al máximo nivel.

Fiel a su carácter reservado, tímido y poco dado a prodigarse en alfombras rojas o celebraciones institucionales, el futbolista argentino sigue manteniéndose al margen de prácticamente cualquier acto social o gala pública. Esa actitud notoriamente huidiza ante los focos y las ceremonias protocolarias volvió a quedar perfectamente comprobada hace apenas unas semanas, cuando el astro protagonizó una sonada ausencia en los pasados Premios Princesa de Asturias, reafirmando que su prioridad absoluta sigue siendo su familia y su día a día tranquilo en Florida, muy lejos tanto de las polémicas virtuales como del ruido de la vida pública.