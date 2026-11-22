El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha protagonizado este fin de semana una de sus apariciones más entrañables y familiares. Acompañado por su esposa, Teresa Urquijo, y por el pequeño Lucas, el primer edil acudió a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para recorrer los diferentes puestos instalados con motivo de una nueva edición del Rastrillo Nuevo Futuro.

Desde que se convirtiera en padre, el regidor madrileño compagina sus compromisos al frente del Consistorio con una activa vida familiar de la que no oculta su orgullo. Durante la visita, Martínez-Almeida se mostró especialmente cercano y cómplice con el pequeño Lucas, al que no dudó en llevar a caballito sobre los hombros mientras saludaba a los asistentes y voluntarios, regalando algunas de las imágenes más simpáticas de la jornada en un ambiente completamente distendido.

La complicidad entre el dirigente popular y Teresa Urquijo quedó patente a lo largo de todo el recorrido por el mercadillo benéfico, en el que se pudo ver a la pareja comprando en los puestos del rastrillo. La pareja aprovechó la ocasión para aparcar durante unas horas las exigencias del cargo institucional y volcarse plenamente en su faceta personal. Una jornada en la que ambos compartieron confidencias, sonrisas y gestos de cariño hacia el pequeño, quien acaparó la atención de gran parte de los curiosos presentes en el recinto. Una jornada en la que tampoco faltó la abuela materna de Lucas, Teresa Moreno de Borbón, colaboradora habitual del rastrillo de Nuevo Futuro, en el bar Cibeles, al igual que su hija, Teresa.

José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo

Esta tradicional cita navideña organizada por la Asociación Nuevo Futuro se ha consolidado como un referente imprescindible dentro del calendario social y benéfico de la capital de España. El certamen reúne anualmente a personalidades del ámbito empresarial, cultural y político con el propósito compartido de recaudar fondos destinados a proyectos de protección y acogida de menores en situación de vulnerabilidad social.

Con esta visita, el regidor ha querido refrendar el constante apoyo del Ayuntamiento de Madrid a las iniciativas de la sociedad civil dedicadas a la ayuda social y al amparo de la infancia desfavorecida, un compromiso solidario que en esta ocasión ha quedado marcado por una entrañable estampa doméstica en pleno corazón de la capital.