La cantante estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando han contraído matrimonio este sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos —incluida una sonada reaparición familiar junto a su padre, Billy Ray Cyrus, tras años de distanciamiento—, la pareja selló así cinco años de discreta relación.

El músico, compositor y productor estadounidense Maxx Morando, conocido principalmente por ser el batería de la banda de rock Liily y que mantiene un perfil muy reservado y alejado de los focos, y Miley Cyrus se conocieron en 2021 gracias a unos amigos en común que les organizaron una cita a ciegas. Según confesó la propia intérprete de Flowers a la edición británica de Vogue, aceptó el encuentro pensando que no tenía nada que perder. La conexión fue inmediata y, tras llevar los primeros meses en secreto, se dejaron ver juntos en el especial de Nochevieja de Miley en diciembre de 2021 y fueron consolidando su relación hasta mudarse juntos a Malibú.

Morando le pidió matrimonio en un jardín de Kioto, durante un viaje a Japón en 2025, con un anillo de oro amarillo y un diamante de corte cojín diseñado por Jacquie Aiche, compromiso que la artista confirmó públicamente en diciembre de ese mismo año en el estreno de la película Avatar: Fire and Ash. Morando compuso la canción 'Let's Get Married', que forma parte de Bass Persuades, el décimo álbum de Cyrus, que debutó en el número uno de la Billboard 200. La pareja la cantó junta en el Hollywood Bowl un mes antes de la boda.

🔗: https://t.co/NYx2JlZZ4X#MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said "I do" in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds' special day and head to the link for more.… pic.twitter.com/pap5Afbic8 — People (@people) November 22, 2026

La ceremonia tuvo lugar en la antigua residencia privada de Frank Sinatra, junto a la piscina y bajo un arco decorado con abundantes arreglos florales blancos —rosas de jardín y hortensias— y grandes velas, ante unos invitados que siguieron un código de vestimenta en riguroso negro. El encargado de oficiar la unión fue Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips y amigo cercano de la novia.

Para su gran día, Cyrus apostó por un diseño nupcial romántico y sofisticado de color blanco confeccionado en satén, de manga larga, espalda completamente descubierta y larga cola. Completó el estilismo con un moño recogido, pendientes largos y zapatos de tacón, mientras que el novio optó por un clásico y elegante esmoquin negro con camisa blanca.

Al tratarse de una celebración blindada en la que ninguno de los dos protagonistas ha publicado fotografías oficiales todavía, la cobertura se ha repartido entre varios medios estadounidenses. Fue TMZ quien adelantó la noticia de los planes de boda días antes, publicando las primeras imágenes robadas de la cena de ensayo y los preparativos de la finca. El primer medio en confirmar oficialmente que la pareja ya se había dado el «sí, quiero» y en difundir las primeras fotografías aéreas y detalles de la ceremonia junto a la piscina fue la revista People.

Entre los invitados no faltaron los padres de la novia, Tish y Billy Ray Cyrus, así como sus respectivas parejas, Dominic Purcell, pareja de Tish, y Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray desde comienzos de 2025.

Para Miley Cyrus, se trata de su segundo matrimonio, ya que se casó con Liam Hemsworth en 2018.