El cantante Raphael se encuentra ya descansando en su domicilio de Madrid tras haber superado un repentino percance de salud que obligó a suspender a última hora su actuación prevista en La Coruña. El veterano intérprete jiennense fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad gallega después de sufrir una indisposición cuando apenas faltaban unos minutos para que comenzara el concierto programado en el Coliseum ante miles de seguidores.

La inesperada cancelación causó una lógica inquietud entre los asistentes que aguardaban el inicio de la cita musical y en el propio entorno del cantante. No obstante, el equipo médico que le atendió de urgencia determinó su ingreso hospitalario preventivo para realizarle una batería completa de pruebas diagnósticas. El artista permaneció toda la noche bajo supervisión médica con el fin de monitorizar su evolución clínica y descartar cualquier complicación de gravedad.

Afortunadamente, los resultados de los análisis y exámenes facultativos arrojaron un dictamen plenamente tranquilizador, confirmando que se trataba de un cuadro transitorio.

Fue el propio Raphael quien quiso tranquilizar a sus seguidores a través de un comunicado publicado en sus redes sociales: "Esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto", ha explicado el cantante, que también ha confirmado que su evolución es positiva: "Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor".

A sus 83 años, el cantante jiennense mantiene una de las trayectorias más longevas y prolíficas de la música española contemporánea, caracterizada por una disciplina inquebrantable sobre las tablas que rara vez le ha llevado a suspender recitales. Sin embargo, este contratiempo en tierras gallegas ha puesto de manifiesto la conveniencia de tomarse un respiro obligado para priorizar su recuperación física y descanso antes de retomar su exigente calendario de compromisos profesionales.

Su hija Alejandra Martos transmitió un mensaje de tranquilidad sobre el estado de salud de su padre, en el que restó importancia a lo sucedido y ha asegurado que la familia está tranquila. "Ningún susto, ningún susto, todo dentro de lo que le puede pasar a cualquier persona", ha explicado, insistiendo en que "está todo bajo control y todo bien".

La hija del cantante también quiso aclarar las informaciones sobre su salida del hospital y desmentir que solicitase el alta voluntaria: "A mi padre le ha dado el alta el médico", ha puntualizado. Asimismo, ha explicado que, aunque su padre no se encontraba en condiciones de actuar, la suspensión del concierto era inevitable: "Con la indisposición que tenía no podía actuar", reconoció confirmando que está bien de ánimo, aunque cancelar una actuación nunca es algo agradable para él, especialmente cuando está tan cerca de celebrarse. Asimismo, comentó que su madre, Natalia Figueroa, también se encuentra bien y que toda la familia está tranquila ante la evolución del cantante.

Por el momento, el legendario vocalista permanecerá en su residencia madrileña rodeado de su familia, siguiendo las recomendaciones médicas de guardar reposo estricto durante las próximas jornadas. Sus seguidores y la industria cultural aguardan ahora la reprogramación de su cita con el público gallego, mientras el artista se concentra plenamente en recuperar fuerzas tras este susto en tierras coruñesas.