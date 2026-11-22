La cuenta atrás para las celebraciones de fin de año ha comenzado para Rosanna Zanetti, quien afronta estas semanas con la mirada puesta en el reencuentro con su marido David Bisbal, que se encuentra inmerso en una intensa gira por América. Un periplo profesional que la modelo espera que concluya pronto para dar paso al descanso y la intimidad del núcleo familiar.

En su más reciente comparecencia ante los medios de comunicación, Zanetti no ocultó su anhelo de recuperar la rutina compartida con David Bisbal. "David está de gira, deseando que también ya llegue a casa, que está en Latinoamérica y que lleve una temporada por allá. Y deseando que ya lleguen Navidades para desconectar, para bajar el ritmo, estar tranquilos, en familia, cotidianidad, normalidad", explicó la venezolana, subrayando la importancia de preservar la calma doméstica tras meses marcados por la exigencia de los escenarios. El matrimonio, consolidado desde su enlace en 2018 tras iniciar su noviazgo dos años antes, ha construido un proyecto común junto a sus dos pequeños, Matteo y Bianca, compartiendo además el día a día con Ella –nacida de la unión previa del cantante con Elena Tablada–.

Sin embargo, el periodo navideño también despierta en ella una inevitable nostalgia vinculada a sus orígenes. La modelo reconoció la amargura que supone el distanciamiento forzoso de sus seres queridos como consecuencia del éxodo de la población venezolana, una realidad que ha provocado la fragmentación de miles de familias. "Extraño mucho eso con la situación que hay en Venezuela. Bueno, qué pasa con mi familia y en general. Todo el mundo está separado, está disperso en otros países y extraño muchísimo eso. A veces logramos juntarnos y a veces cuesta", relató al abordar las dificultades de coordinar encuentros en fechas tan señaladas.

Asimismo, Zanetti aprovechó la ocasión para echar la vista atrás y reflexionar sobre la madurez con la que ambos afrontaron los primeros compases de su romance. A su juicio, coincidir en una etapa adulta resultó determinante: "Cuando nos conocimos fue un momento vital en el que teníamos claro lo que queríamos, hacia dónde sí, ya hace como una elección. Totalmente diferente, con el corazón pero también con conciencia, sabiendo lo que quieres, tus límites", señaló sobre la solidez de su compromiso sentimental. Del mismo modo, admitió que observar previamente la dedicación del almeriense con su primogénita fue un factor decisivo a la hora de valorar su vocación paternal antes de dar el paso definitivo de ampliar la descendencia.