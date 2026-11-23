Bad Gyal ha entrado de lleno en la lista de rostros conocidos que han decidido dar un paso al frente y mostrar sus preferencias políticas a pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La cantante catalana ha lanzado un llamamiento y ha pedido expresamente que "toda la gente joven" vote a la izquierda por las consecuencias que puede tener el resultado electoral para los próximos cuatro años.

"Es muy importante que todos votemos en estas elecciones. Aquí estamos hablando de nuestro futuro y espero que toda la gente joven esté votando a la izquierda porque podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años", ha señalado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

La artista ha aprovechado su intervención para cuestionar que la inmigración, las políticas de integración o los impuestos sean los principales problemas que afronta España. "Ahora la cosa va en serio y necesito que toda la gente joven entienda que los problemas de este país no son la inmigración. No es la inmigración que viene a buscar un futuro, ¿vale? No son las políticas de integración, no son las políticas de mejora, no son los impuestos. Entendamos los problemas reales y hay que votar a la izquierda. Todo el mundo votando", ha llegado a afirmar.

La catalana también ha cargado contra las bromas referentes a determinadas figuras políticas. Particularmente, ha mencionado a Donald Trump y Adolf Hitler. "Se han hecho muchas bromas sobre 'me gustaría hablar con Trump, me gustaría hablar con Hitler'. Con las gorritas de 'Make Spain Great Again' y todo esto. No es momento de hacer bromas", ha zanjado.

Más tarde, ya por escrito, la cantante ha querido matizar sus palabras: "El vídeo anterior lo he hecho superrápido pero quiero aclarar que soy consciente del problema de las tasas de autónomos, del problema que tenemos con los servicios públicos como sanidad, transporte o educación y hay que seguir presionando para que haya cambios reales y se dediquen de verdad a ayudar a la población y a darnos soluciones en vez de mirar por sus intereses personales/de partido. A la vez creo que hay que seguir mejorando las leyes que apoyen, acompañen y defiendan los derechos de la mujer y del colectivo LGTBIQ+, la inmigración y los procesos para obtener papeles necesitan un cambio total".

Sin embargo, ha vuelto a insistir en que "no podemos retroceder en nuestros derechos y siempre debemos pensar en avanzar". "Obviamente no está de más mencionar el problema de la vivienda que en los últimos años se ha ido completamente de madre. Yo no soy experta en política pero viendo cómo está la situación he intentado informarme unos mínimos para entender el panorama y ser un poco consciente", ha dicho a su vez.

Aitana, Rosalía o Laura Escanes

Su posicionamiento llega en un momento en el que otras figuras del mundo de la música y las redes sociales también han trasladado mensajes políticos de cara a la cita electoral. Aitana, en una línea muy similar a la de Bad Gyal, defendió hace escasos días la necesidad de "avanzar y no retroceder".

La artista trató así de abanderar las preocupaciones de los jóvenes respecto al acceso a la vivienda y la precariedad laboral, aunque esa no sea precisamente su realidad: "Tengo 27 años y sé que estoy en una situación muy, muy privilegiada. Pero me es inevitable pensar en gente de mi generación a la que le es imposible independizarse, que le es imposible vivir una vida tranquila aunque trabaje muchísimo y a la que le es imposible pensar en un futuro sin incertidumbre". Asimismo, vinculó su mensaje a las reivindicaciones feministas, asegurando que, pese a las libertades conquistadas por generaciones anteriores, las mujeres siguen "viviendo con miedo, con violencia y en desigualdad".

Aitana pide seguir avanzando y no retroceder de cara a las elecciones del 29N. ❤️🧡 pic.twitter.com/bhFm98pKfH — Miguel. (@miguelahc992) November 19, 2026

También Rosalía se encuentra entre los nombres de artistas que han expresado su posición ante las cercanas elecciones. "Yo creo que es verdad que es un momento delicado y ojalá que todo vaya a mejor, porque hace falta, yo creo", declaró durante su paso por la alfombra previa a la gala de Los40 Music Awards Santander 2026, celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

A su vez, Laura Escanes ha recurrido a las redes sociales para publicar un vídeo bailando junto a otras dos personas al ritmo de la canción 'Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez'. La publicación, acompañada de la etiqueta #29N, ha recibido también la respuesta del presidente del Gobierno, que ha reaccionado con un "¡vamos, chicos!" y un emoticono de los dedos cruzados.