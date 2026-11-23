Han pasado más de catorce años desde que, en agosto de 2012, la filtración de un vídeo de carácter privado convirtiera a Olvido Hormigos, entonces concejala del municipio toledano de Los Yébenes, en el epicentro de una tormenta mediática y política sin precedentes en España. Aquel episodio la catapultó a la fama, transformándola en un rostro habitual de la pequeña pantalla, concursante de numerosos realities y colaboradora recurrente de la crónica social. Sin embargo, el desgaste de aquella exposición constante la llevó a tomar la decisión de retirarse hace casi cinco años.

Ahora, en plena actualidad tras el reciente regreso de Belén Esteban al universo de Gran Hermano VIP, Olvido Hormigos ha decidido romper su silencio en el plató de ¡De Viernes! junto a Santi Acosta y Bea Archidona. Allí ha abordado sin filtros tanto las luces y sombras de su pasado mediático como su sorprendente reconciliación con Belén Esteban, con quien protagonizó una de las rivalidades más recordadas de la televisión.

El fin de una guerra nacida en Guadalix de la Sierra

Para comprender la magnitud de este acercamiento es necesario remontarse a enero de 2015, cuando ambas coincidieron en la tercera edición de Gran Hermano VIP. Lo que arrancó como una convivencia tensa en la casa de Guadalix de la Sierra derivó rápidamente en una guerra abierta que dividió a la audiencia y alimentó horas de debate en Sálvame. Las discusiones subidas de tono y las acusaciones cruzadas marcaron una animadversión que se prolongó durante más de una década fuera del concurso.

Sobre el origen de aquel desencuentro, Olvido Hormigos se ha mostrado ahora tan sincera como reflexiva: "Me hizo mucho daño en Gran Hermano y yo no sabía cómo hacerlo". La exconcejala considera que los prejuicios previos condicionaron su relación desde el primer minuto: "Con lo que había salido de mí, hizo un juicio de valor y no le gusto. No la conocía en persona y no le caigo bien. Nuestro representante nos decía a cada una por su lado que entráramos bien a la casa".

Un audio revelador y el perdón sin rencores

El punto de inflexión que ha permitido dejar atrás años de reproches públicos llegó a través de un mensaje de voz de Belén Esteban en el que también estuvo implicado Mario, el hijo de Olvido. "Fue una sorpresa tanto por Mario como por Belén", confesó Hormigos, aún asombrada por el giro en la actitud de su excompañera de reality: "Me sorprende un montón. Que cambiar así radicalmente de no poderme ni ver a decir... Pues mira, ella lo dijo además en el plató: 'Este niño me ha dado una lección'".

Preguntada directamente sobre si ha perdonado a la colaboradora tras tanto tiempo de enfrentamientos, Olvido no ha dudado en pasar página: "Pues yo sí, sinceramente. Ha pasado mucho tiempo. Yo miro para adelante". Aunque reconoce que Esteban no pronunció una disculpa formal con esas palabras exactas, para ella el gesto fue más que suficiente: "Para mí, ese perdón resuelve todo lo que ha pasado".

Con la serenidad que le otorga la distancia, prefiere restar importancia a las formas y quedarse con el trasfondo humano del gesto: "Agradezco que fuera cariñosa con mi hijo, lo digo sinceramente, no hemos vuelto a coincidir. Creo que lo de menos es que sea llamada o mensaje". De este modo, zanja definitivamente cualquier polémica resumiendo su vínculo actual en una frase contundente: "No somos amigas, pero sin rencores".

El peso del arrepentimiento y el refugio en su familia

Más allá de su paz con Belén Esteban, la entrevista sirvió para que Olvido hiciera un profundo ejercicio de autocrítica sobre los años posteriores a la filtración de su vídeo íntimo, una etapa en la que explotó su popularidad televisiva mostrando su faceta más polémica y exponiendo diversos escarceos amorosos en los platós.

Hoy, asentada en la tranquilidad de su pueblo y trabajando en el Ayuntamiento de su municipio, reniega abiertamente de aquella época: "Ahora lo veo todo y digo que hay cosas que no lo haría nunca. Me arrepiento y avergüenzo mucho. Me duele mucho el daño que les hice a mi familia". Un sentimiento de culpa que, según admite, sigue muy presente en su día a día: "Me siento culpable porque sé que mi familia ha sufrido mucho y porque ese daño no se puede volver a atrás. Lo que pasó es difícil de superar".

La exconcejala asegura que el rédito económico obtenido durante su etapa mediática no compensa el coste personal ni el juicio social al que fue sometida: "No sirve para nada haber salido en televisión. Por mucho que ahora la gente lo vea de otra manera, siento vergüenza todavía". Aunque en su entorno laboral y familiar evitan hablar de su pasado, ella no logra borrar el recuerdo: "Sigo sufriendo por todo aquello. Yo tenía una vida, una familia, a Jesús mi marido le he querido siempre. No sé qué pasó en aquel momento. Daría lo que fuese por volver atrás. He ganado dinero, pero no me sirve para nada".

La decisión de retirarse por sus hijos

Olvido Hormigos admite con honestidad que nadie la forzó a entrar en la rueda televisiva —reconoce que nunca participó "obligada"—, pero sí denuncia la dureza con la que fue juzgada tanto en los platós como en las redes sociales: "La televisión, las redes... Me decían algunas mujeres que tenía que mirarme en un espejo para ver el tipo de mujer que era. Esto me hacía pensar que era una persona indigna y vergonzosa".

Fue precisamente el instinto de protección hacia los suyos lo que precipitó su adiós definitivo a los focos durante los primeros años de vida de su hija pequeña, buscando evitarle el escrutinio público que ya habían padecido sus otros hijos: "No quería que ella viviese aquello como mis hijos mayores". Hoy, lejos del ruido mediático, Olvido Hormigos parece haber encontrado finalmente la calma, cerrando tanto las heridas familiares como las viejas guerras televisivas.