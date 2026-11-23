A veces bastan dos palabras para paralizar internet, y Rosalía ha vuelto a situarse en el epicentro de la conversación digital tras su ruptura con Rauw Alejandro y tres años de silencio público hacia su expareja.

Un breve comentario en TikTok ha desatado una auténtica oleada de teorías, nostalgia y debate entre los millones de seguidores de ambos artistas.

Todo ocurrió este fin de semana cuando Rauw Alejandro publicó un vídeo en su cuenta oficial de TikTok bailando y adelantando fragmentos de Tremendo desastre, su nueva colaboración musical junto a Myke Towers. El puertorriqueño acompañó el clip con la frase: «Tremendo desastre, dime».

Entre la avalancha de reacciones apareció el perfil verificado de la artista catalana con una respuesta tan escueta como viral: «Ok banger». En la jerga anglosajona de internet, la palabra banger se utiliza para calificar una canción como un «temazo» o un éxito rotundo. Aunque el comentario acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos y posteriormente desapareció de la publicación, las capturas de pantalla ya habían dado la vuelta al mundo, dividiendo a los fans entre quienes lo ven como un elogio sincero y quienes perciben un toque de ironía.

Rosalía y el cantante puertorriqueño se conocieron en noviembre de 2019 en Las Vegas, durante la semana de los Latin Grammy, en lo que ellos mismos describieron como "amor a primera vista". Tras meses de rumores y colaboraciones discretas en el estudio durante 2020, hicieron oficial su noviazgo en septiembre de 2021, coincidiendo con el 28.º cumpleaños de Rosalía.

En el punto más alto de su relación, lanzaron su EP conjunto RR. Al final del videoclip de Beso, Rosalía aparecía entre lágrimas mostrando su anillo de pedida, confirmando sus planes de boda. Apenas cuatro meses después de anunciar su compromiso, la revista People destapó la separación a finales de julio de 2023 —aunque fuentes cercanas situaron el fin de la pareja a finales de junio—. Ambos emitieron comunicados pidiendo respeto, negando rotundamente rumores de terceras personas e insistiendo en el cariño y la admiración mutua.

Desde julio de 2023, la relación entre ambos estuvo marcada por la distancia pública y el silencio, salpicado únicamente por especulaciones de los fans sobre posibles indirectas en sus respectivos trabajos discográficos —como el tema Hayami Hana de Rauw o letras del proyecto LUX de Rosalía—.

En el plano personal, cada uno ha rehecho su vida por separado: Rosalía mantiene una relación con la modelo francesa Loli Bahía, mientras que a Rauw Alejandro se le vincula con una joven puertorriqueña con la que, según diversas informaciones, se habría convertido en padre este verano.

Sin embargo, el clima entre los dos artistas parece haber entrado en una fase de cordialidad o, al menos, de distensión. El comentario de Rosalía en TikTok no llega aislado: apenas unos días antes, el propio Rauw Alejandro sorprendió compartiendo en sus historias de Instagram un vídeo en el que aparecía Loli Bahía, la actual pareja de la catalana. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, estos gestos cruzados sugieren que, tres años después de cancelar su boda, las aguas entre ambos han vuelto a su cauce.