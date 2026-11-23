El paso al frente de Robert Mendoza, quien ha decidido abandonar la discreción que mantenía desde el inicio de su relación sentimental con Jessica Bueno para ingresar como concursante en GH VIP, ha provocado una inmediata y contundente reacción en el entorno de la modelo sevillana. Luitingo, expareja de la maniquí, no ha dudado en pronunciarse con dureza sobre la presencia del violinista onubense en el conocido programa de telerrealidad.

El cantante andaluz ha dejado claro que ha agotado su paciencia tras meses manteniéndose al margen de las polémicas. Según ha manifestado, los comentarios que el músico ha realizado en Guadalix de la Sierra han colmado el vaso: "Llevo dos años que no quiero decir nada, pero el que me desprestigie ya, contesto, ya no aguanto más balazos. Se acabó el callarse". Visiblemente molesto, Luitingo ha exigido respeto hacia su persona: "Si no tiene ni idea de quién soy, de lo que yo he vivido... Que haga su concurso y que espabile. A mí que me deje tranquilo".

Lejos de suavizar su postura, el artista sevillano ha calificado de forma despectiva la participación de Mendoza dentro de la casa. "Es un supermueble", ha sentenciado con rotundidad, dudando de la relevancia del concursante en las tramas del formato. Además, Luitingo recurrió al sarcasmo al valorar las intenciones del violinista: "Ojalá se pegue los tres meses, se harte de ganar dinero y siga siendo un perfil que no quiere ser conocido ni nada y una relación que no quiere que se publique", ironizó entre risas.

Asimismo, el músico ha apuntado directamente hacia Jessica Bueno como la principal responsable del fichaje de su pareja por el espacio de televisión. Para Luitingo, la maniobra responde a un interés calculado por mantener la notoriedad pública en los medios de comunicación. "A ella, para seguir con el foco mediático, le viene de categoría. Es algo evidente, igual que el caballo blanco de Santiago", subrayó con vehemencia, dejando patente que las tensiones entre ambos distan de solucionarse.

Cabe recordar que la historia entre Luitingo y Jessica Bueno surgió precisamente hace tres años bajo los focos del mismo formato televisivo. Aquel romance, surgido ante las cámaras, acaparó portadas y horas de emisión hasta su ruptura definitiva. Ahora, la entrada de Mendoza en el plató de Guadalix reabre viejas heridas y confirma que el conflicto entre los protagonistas continúa plenamente vigente en la crónica social.