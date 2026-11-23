A falta de pocos días para las elecciones a la presidencia del Gobierno del domingo 29 de noviembre, la recta final de campaña vive un intenso cruce entre la movilización tradicional y el activismo en redes sociales. Cada vez son más las figuras públicas que toman posición de cara a las urnas, y una de las últimas en hacerlo ha sido la creadora de contenido Laura Escanes, que supera el millón de seguidores en TikTok y alcanza los 1,9 millones en Instagram.

La influencer ha publicado un vídeo bailando junto a otras dos personas al ritmo de la canción "Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez", acompañada únicamente por la etiqueta #29N. La publicación se ha viralizado con rapidez y ha provocado la reacción directa del presidente del Gobierno, quien ha respondido con un "¡vamos, chicos!" acompañado del emoticono de los dedos cruzados.

El posicionamiento explícito de Laura Escanes de cara al #29N llega tras años en los que la creadora de contenido ha ido desgranando en entrevistas y espacios públicos cómo ha evolucionado su mirada sobre la política catalana y española. En abril de 2019, con motivo de las elecciones generales en España, Escanes concedió una entrevista a El Mundo en la que afirmó de forma directa: "Fui independentista pero ya no lo soy".

Más allá de ese cambio declarado respecto al independentismo en 2019, hasta ahora la influencer había mantenido en general un perfil prudente o poco militante en clave partidista, abordando en ocasiones debates sociales o lingüísticos —como su defensa de hablar en catalán a su hija independientemente del lugar en el que residan— sin haberse alineado de forma habitual con siglas concretas en campaña. Ahora la ex de Risto se declara 'sanchista'.

El origen del 'trend'

El origen de la tendencia está en una frase pronunciada por Ester Muñoz, portavoz de campaña del Partido Popular y portavoz en el Congreso durante la legislatura, quien aseguró durante un mitin: "No te va a votar nadie, Pedro Sánchez".

A partir de ese corte, numerosos usuarios en redes sociales —entre ellos la propia Escanes— tomaron el fragmento del mitin y le superpusieron mediante inteligencia artificial una canción con letras explícitas de apoyo al líder socialista —como "¡Yo sí! ¡Yo sí te voy a votar!"— y soflamas del partido, grabándose bailando encima. El fenómeno ha llegado a espacios de actualidad televisiva como En Boca de Todos —Cuatro—, presentado por Nacho Abad, y llama la atención el contraste con la petición previa del propio PSOE para que los rivales electorales no recurrieran a la inteligencia artificial durante la campaña.

🔴Laura Escanes, una de las influencers españolas con más seguidores (1 millón), ex de Risto Mejide, se moja a favor de Pedro Sánchez. 🌹 pic.twitter.com/4WkHGNpYwr — Peperufo2 (@Francis61553261) November 22, 2026

LA HOSTIA JAJAJAJAJAJAJ Uff el coñ0 que ha tenido Laura Escanes aquí. MADRE👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/3U9D1t9koJ — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 22, 2026

Iván Redondo y Jorge Javier Vázquez

En la red social X, el exdirector del Gabinete de la Presidencia Iván Redondo ha utilizado el fenómeno para hablar de la "primera campaña híbrida" de la historia en España, subrayando que en este escenario "la batalla cognitiva lo es todo". Como ejemplo de este trend de TikTok, Redondo compartió una pieza protagonizada por Jorge Javier Vázquez bailando sin camiseta, a quien calificó como "un crack".

La sintonía pública del presentador con el entorno socialista viene de lejos: se remonta a septiembre de 2014, cuando Pedro Sánchez intervino por teléfono en directo en Sálvame para comprometerse a impulsar una ley contra el maltrato animal tras una queja de Vázquez. Desde entonces, el comunicador ha mostrado de forma reiterada su respaldo al proyecto del presidente, defendiendo su gestión en televisión, ejerciendo como maestro de ceremonias en la presentación de su libro Tierra firme en diciembre de 2023 y manifestando abiertamente su afinidad política.