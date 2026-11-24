La periodista Beatriz Cortázar defendió en la sección Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, en esRadio, que ingresar en un centro psiquiátrico no debe ser motivo de estigma. Lo dijo en la tertulia que conduce Isabel González y en la que también participaba el periodista Carlos Pérez Gimeno.

La conversación surgió mientras los tertulianos hablaban de la intimidad de las personas conocidas y de la difusión de datos sobre su salud. En ese contexto, Cortázar se detuvo en algo que, a su juicio, pesa todavía sobre los pacientes: la idea de que pasar por un psiquiátrico es algo de lo que avergonzarse.

Ninguna enfermedad es indigna

Cortázar planteó su posición con una frase corta. "No hay enfermedad indigna en esta vida", señaló.

A continuación recurrió a una comparación con otras especialidades médicas. "Un psiquiátrico no es un sitio peor que un traumatólogo, también te digo eso", afirmó. Y completó el razonamiento con una advertencia: "Tampoco podemos demonizar si una persona tiene que pasar momentos de su vida en un psiquiátrico".

La periodista volvió sobre el asunto unos minutos después, cuando la tertulia ya había pasado a hablar de las consecuencias de exponer públicamente la salud de alguien. Repitió el argumento y amplió la lista de especialidades con las que comparaba la atención psiquiátrica. "Yo creo que mucha gente que pase por un psiquiátrico no hay que demonizarla", dijo, antes de añadir: "Un psiquiátrico te tratan y te cuidan y no es peor ni mejor que un traumatólogo, ni que un oftalmólogo".

¿Un error de la sociedad?

Isabel González, que presentaba la sección, se sumó al planteamiento y lo llevó al terreno de la percepción social. "Es que pensar que un psiquiátrico es de locos es [...] un error de nuestra sociedad", apuntó, y precisó que ese prejuicio viene de lejos: "y de la sociedad pasada y de hoy".

La presentadora quiso dejar claro que este tipo de centros forman parte de la atención sanitaria ordinaria. "Hay clínicas y hay psiquiátrico y no pasa nada", resumió. Carlos Pérez Gimeno mostró su acuerdo con un breve "Que sí, que sí" mientras Cortázar desarrollaba su argumento.

Sin señalar a nadie

Cortázar insistió en que su reflexión era general y que no pretendía reprochar nada a nadie en particular. "Lo digo un poco sacando este tema no criticando, pero dejando sobre la mesa que no hay enfermedades buenas ni enfermedades malas", explicó.

Ese matiz fue el que marcó buena parte del tramo de la tertulia. Los participantes distinguieron entre dos cuestiones: el estigma que rodea a la salud mental, que todos rechazaron, y el derecho de cada paciente a decidir qué cuenta y qué no sobre su enfermedad.

La salud, en el terreno de la intimidad

En ese segundo punto, Isabel González añadió un matiz a las palabras de Cortázar: que no haya nada indigno en una enfermedad no obliga a nadie a hacerla pública. La persona afectada, señaló, "a lo mejor lo quiere guardar para su intimidad o no quiere que se haga público".

Cortázar, por su parte, defendió el respeto a la información sanitaria y recordó que, cuando atañe a la salud, "hay que respetar y más una persona que se alejó de los focos". También advirtió de que la exposición tiene efectos difíciles de prever. "Lo que nadie calcula nunca en estos casos", explicó, es lo que ocurre después, y comparó la situación con cruzar "una línea roja que hasta esa fecha no se había pasado".

La periodista vinculó así las dos ideas que defendió durante la tertulia: el estigma empuja a ocultar el paso por un psiquiátrico, y la exposición pública convierte un asunto médico en objeto de curiosidad.

Tratar, cuidar, diagnosticar

En su última intervención sobre el tema, Cortázar describió el psiquiátrico como un lugar de atención médica, al mismo nivel que cualquier otra consulta. Lo resumió en dos frases: "No hay que estigmatizar. Y si tienes que ir a un psiquiátrico, [...] te cuidan y te tratan y te diagnostican y ya está".