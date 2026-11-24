El espacio televisivo Y Ahora Sonsoles ha dado a conocer el final de la relación sentimental entre Blanca Romero y el entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores. La separación se habría consumado a principios de noviembre, apenas unas semanas antes de que la pareja alcanzara su primer aniversario juntos, poniendo fin a un noviazgo que ambos habían intentado mantener alejado del foco mediático.

Una ruptura que llama la atención ya que hace pocas semanas Blanca apareció en una fotografía acompañada de Quique y de su madre, Carmen Flores con la que evidenciaba una buena sintonía con el mensaje: "Lo más puro y bello que tienes, la amo".

Según las informaciones ofrecidas por el citado programa, el motivo del distanciamiento no respondería a la existencia de terceras personas, sino a un progresivo desgaste en la convivencia derivado, en gran medida, de las complicaciones logísticas. Mientras la intérprete y modelo tiene establecida su residencia habitual en Gijón, el técnico reside en Vitoria debido a sus compromisos laborales al frente del Deportivo Alavés. La distancia geográfica y la incompatibilidad de sus agendas profesionales habrían dificultado consolidar el día a día de la pareja.

No se trataba del primer obstáculo que atravesaba el noviazgo a lo largo de estos doce meses. Ya el pasado mes de febrero surgieron los primeros indicios de crisis después de que Romero decidiera retirar de sus redes sociales las fotografías en las que aparecía junto al preparador madrileño, apenas dos meses después de que trascendiera públicamente su vínculo. Sin embargo, en esta ocasión la decisión parece tener un carácter definitivo, según apuntan fuentes cercanas a su entorno.

Pese a las consultas realizadas por los periodistas, la modelo asturiana ha optado por mantener su habitual hermetismo y ha eludido profundizar en lo sucedido. Al ser contactada, se limitó a señalar de forma tajante: "No tengo nada que decir". No obstante, su actividad reciente en plataformas digitales ha llamado la atención de sus seguidores al compartir una reflexión sobre cómo afrontar las etapas de cambio personal tras una ruptura: "Lo que te espera es mejor que lo que se ha ido. Lo que pasaste es exactamente lo que necesitabas para el siguiente capítulo de tu vida. Todo está encajando". Con estas palabras, Romero dejaba entrever el momento anímico por el que atraviesa mientras emprende una nueva etapa en solitario.