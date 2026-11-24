El paso del tiempo no ha hecho mella en el vínculo que forjaron los participantes de la primera y más recordada edición de Operación Triunfo. A pesar del transcurso de veinticinco años desde que aquellos jóvenes talentos cruzaran por primera vez las puertas del certamen televisivo, David Bustamante y David Bisbal han demostrado que el afecto mutuo sigue plenamente vigente con una imagen que ha causado sensación entre sus seguidores.

Ha sido el cantante de San Vicente de la Barquera quien ha publicado la instantánea en la que ambos posan sonrientes y en actitud cómplice. Con un escueto pero elocuente texto, el cántabro ha querido dejar constancia de la cercanía que mantiene con el almeriense: "Visitas molonas. Te quiero, hermano". Este afectuoso encuentro privado ha despertado de inmediato las especulaciones de sus admiradores sobre si ambos artistas podrían aprovechar esta sintonía para rubricar una colaboración musical en el futuro próximo.

La cita cobra especial interés en unas semanas marcadas por el distanciamiento de otros rostros del programa. La controversia surgió tras la negativa pública de Rosa López a sumarse a los actos conmemorativos de la efeméride, lamentando una supuesta falta de respaldo hacia su carrera. Frente a estas desavenencias, Bustamante ha preferido subrayar la fraternidad que los une por encima de cualquier reproche sobre la industria discográfica.

El propio intérprete cántabro abordó este asunto durante su reciente intervención en el pódcast Poco Se Habla, presentado por Ana Brito y Xuso Jones. Allí admitió que, aunque las obligaciones familiares y profesionales impidan el contacto frecuente, el cariño mutuo permanece intacto. "La gente no puede vivir anclada en un pasado. Cada uno tiene sus hijos, su familia, su pueblo... Vamos creciendo, madurando, cambiando (...). Han pasado 25 años, pero lo importante es eso, que cuando nos vemos es mi familia", explicó con naturalidad.

Para Bustamante, el fenómeno sociológico que vivieron en televisión supuso un hito imborrable: "Lo que vivimos nos ha marcado y es un hilito que nos une para siempre". Con este gesto, los dos finalistas del exitoso formato de TVE ratifican que el espíritu de compañerismo que cautivó al público continúa por encima de cualquier polémica.