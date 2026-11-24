Javi Hoyos ha anunciado que Ilia Topuria tiene nueva novia. Se trata de la bailarina georgiana Lina Sitchinava, con la que estaría saliendo desde hace un mes. Al parecer, se conocieron durante un viaje del campeón de la UFC a Georgia, el país en el que vive su familia, al que el deportista fue a entrenar. Allí habría sido donde comenzaron su relación.

Ella es natural de Georgia y hace baile. Su trayectoria profesional está vinculada principalmente a la danza tradicional de su país, una disciplina a la que se dedica formando parte del Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili, conocido también como Sukhishvilebi. También es modelo en la agencia Look Models Management.

En la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico tienen la primera reacción de Georgina al anuncio de esta relación incipiente. Giorgina Uzcategui, madre de la segunda hija del boxeador, vivió con él una intensa pelea judicial que terminó con el archivo de la demanda por presuntos malos tratos interpuesta por Giorgina.

Ahora tienen un pacto privado de custodia de su hija, pero Giorgina no pudo marcharse a vivir a Estados Unidos y así poder ser ayudada por sus padres. Ahora, ha pasado página. A la pregunta de qué piensa de la nueva relación de su ex y padre de su hija, Giorgina responde: "Ojalá sea muy feliz, porque quien vive en paz no perturba la de los demás. Por mi parte, estoy muy feliz de haber cerrado esa etapa de mi vida. Les deseo lo mejor, de corazón".