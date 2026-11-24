A las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la campaña electoral ha encontrado en los rostros más populares de las redes sociales y la televisión un altavoz constante de opiniones, reproches y posicionamientos políticos. En los últimos días, la intervención telefónica de Laura Matamoros contra Pedro Sánchez y el contundente comunicado de Jessica Goicoechea en sus redes sociales han vuelto a poner sobre la mesa una sensación compartida por varias figuras públicas: que el temor a pronunciarse abiertamente en clave conservadora o crítica con el Gobierno está perdiendo peso entre celebridades y creadores de contenido.

Laura Matamoros dejó clara su postura al intervenir telefónicamente en El Sótano Queen, el espacio de TEN conducido por María Patiño. Tras advertir que "tenemos que ser muy conscientes de en qué punto está nuestro país y ya está", la hija de Kiko Matamoros se dirigió sin rodeos al actual presidente del Gobierno: "Tampoco hace falta matar a nadie por ser de izquierdas, no... Tampoco hace falta posicionarse en la derecha extrema. Lo que hace falta es echar a Pedro Sánchez de donde está y punto. Es lo que yo pienso".

Laura Matamoros: "Lo único que hace falta es echar a Pedro Sánchez de donde está".#ElSótano23N pic.twitter.com/m9AOMz5zmr — TEN TV (@TENtv) November 23, 2026

Su pronunciamiento se suma a un goteo de reacciones de personajes conocidos en esta recta final hacia las urnas, donde conviven apoyos explícitos al líder socialista —como el mostrado en Instagram por Jorge Javier Vázquez— con críticas frontales a su continuidad al frente del Ejecutivo.

En esa misma línea de cuestionamiento del escenario político actual se sitúa el extenso mensaje publicado por Jessica Goicoechea, quien arranca asegurando estar cansada de escuchar cada vez que hay elecciones que, si gana la derecha, "vamos a retroceder", un argumento que califica como "el mismo mensaje de siempre" y que, a su juicio, "ya no cuela" porque "cuando no puedes defender lo que has hecho, lo más fácil es meter miedo con lo que supuestamente harán los demás". La modelo sostiene que la alternancia política es parte de la normalidad democrática en Europa y recuerda que "la derecha ya ha gobernado este país y nadie nos quitó el divorcio, el aborto ni el matrimonio igualitario", por lo que defiende que cambiar el color de los gobiernos "no es retroceder: es democracia".

Goicoechea extiende su crítica a la política migratoria, defendiendo una inmigración "ordenada y legal" que, asegura, no es ser racista —un término que, reprocha, se utiliza "a la ligera"— y que sigue la línea de buena parte de Europa. En su texto señala que no es normal que en lo que va de año hayan entrado de forma irregular más de 44.000 personas —casi un 40% más que el año pasado—, que se haya tenido que declarar la emergencia migratoria en Canarias o que se apruebe por decreto una regularización extraordinaria a la que han pedido acogerse más de un millón de personas, resumiendo que "sin control y sin orden no gana nadie: ni quien ya vive aquí, ni quien se juega la vida en el mar en manos de las mafias".

A continuación, lleva la idea del retroceso a los problemas cotidianos al preguntar qué es realmente retroceder y señalar que lo es el que los padres pudieran comprar un piso a su edad mientras hoy cuesta incluso alquilarlo, que dé miedo volver a casa de noche o a plena luz del día, que el sueldo dure cada vez menos o que emprender sea una carrera de obstáculos con cierres de pequeñas empresas, cerrando su mensaje con un rotundo "no me da miedo el cambio. Me da miedo seguir igual".

Laura Escanes sí, el resto no

Este debate sobre los límites y las consecuencias de mojarse en política cobró fuerza tras el vídeo de TikTok en el que Laura Escanes bailaba, junto al creador de contenido Abel Planelles y otra amiga, la canción viral "Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez", nacida en redes como réplica a la frase de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuando aseguró en un acto que "Pedro Sánchez, no te va a votar nadie". El clip de Escanes superó las 350.000 visualizaciones y llegó incluso hasta el propio presidente del Gobierno, que reaccionó a la publicación.

A raíz de esta grabación, Claudia Romero —quien se define como "abogada políticamente incorrecta" y suma 16.000 seguidores en Instagram— difundió un vídeo y una publicación con más de 11.000 likes en la que, aunque reconocía que Escanes es libre de votar a quien quiera, consideraba que estaba "un par de escalones por debajo de lo que viene siendo la mayoría de edad intelectual y ética" y denunciaba una vara de medir desigual. Según Romero, "cuando un famoso o una persona referente ha dicho a quién va a votar y era un partido de derechas, le habéis hecho una sangría y una persecución social", de modo que se prefiere que los personajes públicos apoyen a un partido de izquierdas para sentirse representados e "instrumentalizar el discurso". En su mensaje añadía que "visto está que ahora Laura Escanes es un referente femenino progresista y, otro tipo de creadores, cuando han dicho que votaban a un partido de derechas, eran fascistas", y concluía que "la libertad de expresión termina en el momento en el que, si dices igual de orgullosa que vas a votar a un partido de derechas, es motivo de señalamiento y escarnio público".

La publicación ha reunido decenas de comentarios, entre ellos los de Rocío Camacho, Ainhoa Rosado, Issa Moreno y María Pombo, quien respondió con un "amén" que evidenciaba su sintonía con el planteamiento, en un contexto en el que aún se recordaba el vídeo viralizado hace un mes —captado de fondo sin audio en un story de Laura Matamoros— en el que intentaron leerle los labios y subtitularon que supuestamente decía que votaría a Vox. La propia Laura Matamoros también intervino en los comentarios de Romero para sumarse al malestar: "Qué bien, cuando he dicho algo, por poco soy facha. Que viva esa libertad de expresión por parte de la izquierda. Igualdad para todos, dicen".

A lo largo de los últimos años, esta tendencia de rostros conocidos alzando la voz contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus políticas ya ha tenido episodios sonados en distintos ámbitos, desde la gestión de la pandemia hasta los pactos de investidura y la ley de amnistía. Figuras de la televisión y el entretenimiento como Pablo Motos —quien ha cuestionado en repetidas ocasiones decisiones del Gobierno y la independencia judicial—, Ana Obregón o Cayetano Rivera, junto a artistas y creadores como Miguel Bosé, Jaime Lorente, Tamara Falcó, Frank Cuesta, Carla Barber, Diego Matamoros o Tomás Páramo, se han sumado en distintos momentos a las críticas contra la Moncloa, demostrando que el debate político ya forma parte habitual del escaparate mediático y que cada vez menos famosos evitan pronunciarse.