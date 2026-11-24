La reina Sofía presidió, un año más, la gala de los premios de pintura BMW en el Teatro Real. Fue la primera ocasión en la que la reina Sofía acudía tras el fallecimiento de su hermana, la princesa Irene. Vistió un abrigo de tweed de Escada. Entregó los galardones con una sonrisa y siguió la actuación de Pasión Vega desde el palco. La reina Sofía le comentó a Paloma Barrientos que le gusta la copla.

Ilia Topuria podría tener nueva novia: una bailarina georgiana. Ha sido Javi Hoyos quien ha anunciado que se trata de la bailarina georgiana Lina Sitchinava, con la que estaría saliendo desde hace un mes. Al parecer, se conocieron durante un viaje del campeón de la UFC a Georgia, el país en el que vive su familia. Fue a entrenar y allí comenzaron su relación. Su trayectoria profesional está vinculada principalmente a la danza tradicional de su país, una disciplina a la que se dedica formando parte del Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili, conocido también como Sukhishvilebi y que sería el equivalente a una "jotera".

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico se ha puesto en contacto con Giorgina Uzcategui, madre de la segunda hija del boxeador, y que vivió con él una intensa pelea judicial que terminó con el archivo de la demanda por presuntos malos tratos interpuesta por Georgina. Ahora, ha pasado página. A la pregunta de qué piensa de la nueva relación de su ex y padre de su hija, Giorgina responde: "Ojalá sea muy feliz, porque quien vive en paz no perturba la de los demás. Por mi parte, estoy muy feliz de haber cerrado esa etapa de mi vida. Les deseo lo mejor, de corazón".

El jueves se comentaba en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico que Blanca Romero y Quique Sánchez Flores rompieron hace meses (después del verano) y la relación entre ambos era inexistente. Es verdad que han cortado varias veces y han vuelto a salir, pero la versión del entorno del entrenador del Alavés es que estaba bastante harto de ella y que incluso llegó a agobiarse con sus intentos de dar a entender que seguían juntos.

La versión de Blanca, según Javi Hoyos, es la contraria. El entorno de Blanca asegura que ella no confiaba en el futbolista, ya que cada vez que tenían una crisis llamaba a sus ex.